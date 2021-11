Mi történik a szervezetben a 3. oltás után?

A koronavírus elleni emlékeztető dózis felfrissíti azimmunrendszermemóriáját, amelynek köszönhetően a szervezetünk újra eredményesen fogja termelni az ellenanyagot. Az antitestek az oltás után három héttel érik el a legmagasabb szintjüket, utána viszont nagyjából hathetente feleződik a mennyiségük, hat hónap elteltével pedig ismét a védőérték alá csökkennek. Van, akinél azonban ez akár két hónap után is bekövetkezhet - magyarázta Rusvai Miklós. A virológus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a harmadik oltás senkinek sem árt.

Beoltanak egy nőt a koronavírus elleni oltóanyag harmadik, emlékeztető adagjával.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Így működik az immunmemória

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy az antitestek mennyiségének drasztikus csökkenése nem azt jelenti, hogy az immunrendszer elfelejtette volna a védőoltást, mivel az immunmemória még így is működik. A probléma inkább az, hogy egyfertőzésesetén öt-hét napra van szüksége az immunmemória alapján működésbe lendülő immunrendszernek az antitestek termelésére.

Ennek értelmében ha valaki például szeptember elején megkapta a harmadik COVID-19 elleni oltását, akkor az immunrendszere a vakcináció után öt-hét nappal már elkezdte termelni az antitesteket, és mostanra már elég antitest van a vérében. Következésképpen nem kell öt-hét napnak eltelnie ahhoz, hogy a szervezete elkezdjen védekezni, hanem azonnal, már a megfertőződés pillanatában reagál a bejutott vírusokra - magyarázta a víruskutató. A harmadik oltással tehát időt nyerünk, de az immunrendszerünk nem felejtette el az első két dózist sem - fogalmazott Rusvai Miklós.

Ezért nagyon fontos az oltás

A koronavírus-fertőzéstől nem félni kell, hanem fel kell készülni rá, vagyis időben beoltatni magunkat - mutatott rá a szakértő. Mint mondta, ha az antitestszintet sikerül megfelelően magas szinten tartani, akkor a vírustól nem lehet súlyosan megbetegedni, mivel az újabb és újabb immunlökéseket ad a szervezetnek.

Azzal kapcsolatban, hogy érdemes lenne-e a harmadik oltást is az alapimmunizálás részévé tenni, a szakember elmondta, hogy nem árt ezen elgondolkodni, ugyanakkor még korai erről beszélni, mivel egyes országokban az 5-11 éves korosztály immunizálása is csak nemrég kezdődött meg. Rusvai Miklós szerint azonban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vélhetően még karácsony előtt engedélyezni fogja az 5-11 évesek beoltását a Pfizer oltóanyagával, ettől kezdve pedig Magyarországon is sor kerülhet ennek a korosztálynak a vakcinázására.

Ha a gyerekek koronavírus elleni védelme a kérdés, akkor a hazai szakértők szerint egyértelműen a védőoltás beadatása az egyetlen jó válasz. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke például azt üzente a még kételkedő, "kiváró" szülőknek, hogy a vírus nem vár - akkor sem, ha egy gyerekről van szó.