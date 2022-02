Koronavírus: újabb 132 magyar áldozat

Az elmúlt 24 órában 6286 új koronavírus-fertőzöttet és 132 áldozatot regisztráltak Magyarországon.

a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 43 562-re emelkedett - Újabb 6286 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1 millió 769 ezret a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 132 beteg, így olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Oltópont Nagykanizsán, a Kanizsai Dorottya Kórházban. Fotó: MTI/Varga György

4463-an vannak kórházban

4463-an vannak kórházban, közülük 170-en lélegeztetőgépen vannak. Jelenleg 178 730 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5186-an szorulnak kórházi kezelésre. Közben viszont 1 millió 546 ezer személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 14 632 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 10,68 millió tesztet végeztek már el az országban.

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,39 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6,15 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 3,79 millióan meg is kapták az ismétlő oltást.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, ráadásul februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon. Ezek keretében előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beadathatjuk magunknak a koronavírus elleni védőoltást. Továbbra is öt vakcina közül lehet választani. A legutóbbi hétvégi oltási akción is több ezren vettek részt.