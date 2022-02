Koronavírus: újabb 123 elhunyt itthon

Járvány és anyagi gondok: így hatott a kapcsolatokra.

Újabb 4 411 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 721 483-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 123 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 42 754-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Több mint 200-an vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 210 285 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5291-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 211-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 468 444 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 18 572 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 10,52 millió tesztet végeztek el az országban.

h i r d e t é s

Beoltanak egy nőt a Pfizer-vakcina harmadik adagjával Miskolcon. Fotó: MTI/Vajda János

Ennyien kaptak oltást itthon

Eddig 6 383 559 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 142 438-an pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 771 453-an meg is kapták az ismétlő oltást.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, ráadásul februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akciót tartanak a kórházi oltópontokon. Ezek keretében előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is beadathatjuk magunknak a koronavírus elleni védőoltást. Továbbra is öt vakcina közül lehet választani. A legutóbbi hétvégi oltási akción is több ezren vettek részt.

Nagyon fontos, hogy az igazoltan koronavírus-fertőzött személyek ne menjenek közösségbe, nehogy továbbadják bárkinek a kórt. De akkor vajon hogyan tudják kiváltani a nekik felírt gyógyszereket?