Erre figyeljen, aki mostanában oltatná be magát

Aki egy előre lefoglalt időpontban szeretné beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen, annak először is regisztrálnia kell ezen az oldalon. A regisztráció érvényesítése néhány napot vesz igénybe. (Azt, hogy a regisztráció milyen státuszban van, itt lehet ellenőrizni.) Ezt követően lehet időpontot foglalni itt. Akár az első, akár az elmaradt második, vagy akár harmadik és negyedik oltásra is foglalhatunk időpontot.

Kiket oltanak Magyarországon?

Koronavírus: az EMA még nem ajánlja a negyedik oltást.

A koronavírus az oltatlanokra a legveszélyesebb, ezért őket továbbra is arra kérik a kormányzati tájékoztatóban, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást. Az időpontfoglalóban egyébként minden oltható korosztályt elő lehet jegyeztetni, tehát 5 éves kortól bárkit. Az 5-11 évesek oltása Pfizerrel, a 12-17 évesek oltása pedig Pfizerrel és Modernával történhet. A Magyarországon élő, taj-számmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek, illetve a taj-számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is elérhető egy időpontfoglaló rendszer.

Oltáshoz készítik elő a koronavírus elleni oltóanyagot. Fotó: MTI/Vajda János

Második és harmadik oltás

Az időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a koronavírus-vakcinát ajánlja fel amellyel az első oltás is történt. A harmadik, megerősítő oltás pedig azoknak ajánlott, akik második oltásukat már több mint 4 hónapja kapták meg.

Az időpontfoglaló kezelése

A taj-szám és születési dátum megadásával tudnak belépni az időpontfoglalóba az érvényes regisztrációval rendelkező személyek. Itt kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor, melyik településen és melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a véglegesített foglalás már nem módosítható. A első oltásra való foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy a második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni az illető, ahol az elsőt kapta. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló e-mailt, az oltás előtti nap pedig egy emlékeztető e-mailt is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

A 12 és 18 év közötti korosztály esetében a harmadik, emlékeztető oltásra történő időpontfoglalás csak a korosztály oltására is kijelölt oltóhelyeken és intézményekben lehetséges. Tehát kizárólag azokon az oltópontokon kérhető a COVID-19 elleni oltás 3. dózisa ennek a korosztálynak, ahol a cím mezőben szerepel a korosztály (12-18 évesek) megnevezése az alábbi formában.

Emlékeztető oltásra történő időpontfoglalás 12-18 éveseknek. Forrás: eeszt.gov.hu

Ezeket vigyük magunkkal

Mindenkitől azt kérik, hogy a lefoglalt időpontban, pontosan jelenjen meg. Az oltásra vinni kell a személyi igazolványt, a taj-kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott foglalási visszaigazolást is. A 18 év alattiaknak szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük. A szükséges dokumentumok az alábbi linkekről tölthetők le.

Bár megjelent egy szakmai ajánlás a koronavírus elleni negyedik oltással kapcsolatban, a dokumentum pont a legfontosabb információt nem tartalmazza: azt, hogy milyen vakcina után mi adható. Csak annyit írtak, hogy egyik kombináció sem ellenjavallt, de az oltóanyag kiválasztása mindenesetben az oltóorvos feladata.