Koronavírus: új hírek a német gócpontról

A lakosság körében indított tömeges tesztelésen eddig elvégzett, mintegy 2000 koronavírus-szűrés leletei közül csupán egy lett pozitív - jelentette be Karl-Josef Laumann, a tartomány egészségügyi minisztere. A szűrést tovább folytatják, így a teljes járványhelyzeti kép a hét végére bontakozik ki - fűzte hozzá.

A 360 ezer lakosú Gütersloh-ban és a 280 ezer lakosú szomszédos Warendorf járásban több teszközpontot is nyitottak, ám mindenütt több száz méteres sorok alakultak ki. Sokan azért végeztetik el az ingyenes vizsgálatot, mert a tanítási szünet és a szabadságolások kezdetével nyaralásra készülnek, és hivatalos igazolást szeretnének arról, hogy nem fertőzöttek új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2). Erre sok helyen szükség is lehet, ugyanis már több tartomány - köztük Hamburg és Alsó-Szászország - is bevezette, hogy a szálláshelyek csak a friss és negatív koronavírus-vizsgálati leletet felmutató vendégeket fogadhatják a két említett járásból.

Clemens Tönnies, a Tönnies-Holding ügyvezető igazgatója. Fotó: Getty Images

Az előzmények

Koronavírus: gócponttá vált egy német húsüzem - a részletekért kattintson ide!

Gütersloh-ban és Warendorfban a hét elején visszaállították a koronavírus-járvány eddigi legsúlyosabb, március-áprilisi szakaszában megismert korlátozásokat, miután tömegesfertőzéstörtént a térség egyik legnagyobb vállalata, a Tönnies húsipari holding rheda-wiedenbrückeni központi üzemében. A 7000 dolgozó közül 1553-nál mutatták ki az új típusú koronavírust.

Az üzemet azóta leállították, a dolgozókat és a velük együtt élőket pedig kéthetes karanténra kötelezték. A szabály betartását több száz rendőr bevonásával ellenőrzik, munkájukat tolmácsok is támogatják. Erre azért van szükség, mert a dolgozók döntő többsége külföldi, legnagyobb részük - minden második húsüzemi munkás - román állampolgár. Épp ezért a német húsiparban dolgozó román állampolgárok jobb védelmét követelte egy szerdán ismertetett nyilatkozatában Emil Hurezeanu, Románia berlini nagykövete a németországi húsüzemekben történt tömeges koronavírus-fertőzésekkel kapcsolatban. Mint mondta, a dolgozók munka-, és életkörülményein sürgősen javítani kell. Úgy véli, hogy a többnyire közép-, vagy kelet-európai vendégmunkásokat foglalkoztató német húsipari cégeknél uralkodó állapotokat jogosan bírálják egyre hevesebben.

A tömegszállások is problémát jelentenek

A koronavírus üzemi terjedéséhez egyébként valószínűleg a tömegszállások is nagyban hozzájárultak. Legalábbis ez a véleménye Halkó Petrának, a Századvég vezető elemzőjének. A szakértő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! csütörtöki műsorában úgy nyilatkozott az esetről, hogy az említett vállalat a koronavírus-járvány alatt is csak a gazdasági céljait tartotta szem előtt.

Túl sok a fertőzött, újra szigorít a beutazás szabályain Horvátország - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!