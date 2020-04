Koronavírus: új gyógyszer jön a tünetek enyhítésére

Gyártás előtt áll a koronavírus tüneteit enyhítő magyar gyógyszer - írta a nepszava.hu a Világgazdaság cikkére hivatkozva.

Sürgetik a forgalmazási engedélyt

"Az elsődleges célunk nem a hatóanyag, hanem a kész tabletták értékesítése" - mondta Pallos László, az Alkaloida beszerzési igazgatója. Tablettát egyébként most is tud készíteni a társaság, az általa előállított Hydroxychloroquine 200 milligrammos gyógyszert ugyanis az Egyesült Államokban már törzskönyvezték. A cég és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) most azon dolgozik, hogy a gyógyszer minél hamarabb megkapja a magyarországi forgalmazási engedélyt is, hogy itthon is bevethető legyen a koronavírus-járvány idején.

A gyógyszer most a hazai forgalmazási engedélyre vár. Fotó: Getty Images

A magyar betegek az elsők

Az igazgató tájékoztatása szerint a cég folyamatosan egyeztet a hazai egészségügyi szakemberekkel is, hiszen a gyógyszert elsősorban a magyar koronavírusos betegeknek szeretnék biztosítani, és csak utána másoknak. Az Alkaloidánál lévő hatóanyag-mennyiségből egyébként mintegy 20 millió 200 milligrammos tablettát tudnának előállítani. Ez a mennyiség több mint 2,2 millió beteg kezeléséhez lenne elég. A cég körülbelül 900 ezer tablettát tud elkészíteni naponta.

Malária kezelésére használják

A Hidroxiklorokin alapanyagot egyébként a malária kezelésére, valamint autoimmun kórképek esetén használják - mondta el a közrádióban Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója. Bár koronavírus-fertőzés esetében klinikai vizsgálatok még nincsenek, a kezdeti eredmények szerint a gyógyszer antibiotikummal együtt alkalmazva hatékony - pár nap alatt érezhető javulást hoz. A gyógyszer magára a vírusra hat, viszont jelenleg ez még nem valódi ellenszer - tette hozzá a szakértő. A kormány viszont annyira bízik a gyógyszer hatékonyságában, hogy rendeletben már meg is tiltotta az alapanyag kivitelét az országból.

