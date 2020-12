Koronavírus: több mint 300 ezer fertőzött itthon

COVID-19, influenza vagy nátha: mire utalhatnak a tünetek? Részletek itt.

Továbbra is magas a napi halálesetek száma, hiszen a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal által közreadott jelentés szerint az elmúlt 24 órában 189 beteg vesztette életét COVID-19 következtében. A járvány hazai halálos áldozatainak száma ezzel 7914 főre emelkedett. Jelenleg közel 199 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon az országban. Közülük kórházban ápolnak 7295 beteget, illetve 538-an vannak lélegeztetőgépen.

Ápoló és orvos a Szent János Kórház koronavírus-fertőzöttek fogadására kialakított intenzív osztályán. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kormányzati jelentés megjegyzi, hogy egész Európában, így a szomszédos országokban és Magyarországon is emelkedik a fertőzöttek száma, valamint egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én várható döntés, az esti kijárási tilalom ugyanakkor szilveszterkor is életben lesz.

Mint azt korábban megírtuk, már több mint 200 ezren regisztráltak COVID-19 elleni védőoltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Magyarország eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le a kormányzat tájékoztatása szerint. Ha meglesz a megfelelő és a hatóságok által engedélyezett vakcina, akkor a védőoltások beadása az Oltási terv szerint zajlik majd. Elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók, az ő oltásuk már december végén megkezdődhet.

Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa szerint a vakcináció olyan oltóanyaggal kezdődhet majd meg itthon, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez.