Koronavírus: ezt tudni egyelőre a hazai oltási tervről

Nyilvános oltási terv híján fogalmunk sincs, milyen rendszerben szervezné a kormány a koronavírus elleni oltási kampányt - írja a 444.hu. A portál arra tett kísérletet, hogy az eddig megjelent hírekből, nyilatkozatokból és elejtett információmorzsákból felvázolja, mi történhet, ha tavasszal megérkezik az új koronavírus által okozott COVID-19 elleni vakcina Magyarországra és képet adjon a jelenlegi helyzetről.

Velük kezdhetik az oltást

Annyi bizonyos: ahhoz, hogy Európában elkezdődhessenek a nemzeti oltási programok, először az Európai Gyógyszerügynökségnek kell jóváhagynia a vakcinákat, ezek közül az első a Pfizer-BioNTech oltóanyag lehet. A szervezet jelen állás szerint december 21-én, hétfőn dönthet. Ezután az Európai Bizottság jóváhagyása kell, mely várhatóan két nap alatt meglesz, s csak utána kezdődhet az érdemi munka a tagállamokban.

Egyelőre sok a nyitott kérdés a magyar oltási terv körül. Fotó: illusztráció, Getty Images

Magyarország tekintetében a legfrissebb információt az a Honvédkórház dolgozóinak küldött körlevél tartalmazza, mely a portálhoz is eljutott. Az abban leírtak szerint a Honvédkórházban december 30-án kezdenék oltani a dolgozókat a Pfizer-BioNTech 95 százalékos hatékonyságú vakcinájával - emlékzetet a cikk. Ez egyébként egybevág azokkal a nyilatkozatokkal is, melyekben mindig az egészségügyi dolgozókat említik elsőként, amikor az oltási sorrend kerül szóba. A 444.hu azonban csokorba szedte azokat a megszólalásokat is, melyek részben eltérnek ettől, kiemelve: csak egy dologban lehetünk biztosak, az orvosok és ápolók vannak legelöl. Pedig, fontos lenne, hogy kik jöhetnek utánuk, ráadásul ebben nem támaszkodhatunk a különböző szakmai szervezetek ajánlásaira sem (Egészségügyi Világszervezet, WHO; Amerikai járványügyi hivatal, CDC), mivel vannak csoportok, melyek tekintetében ők is eltérő állásponton vannak.

13 ezer oltópont - de hol?

De nem csak az a kérdés, hogy kiket olthatnak be és milyen sorrendben, hanem az is például, hogy hol és kik fogják beadni az oltásokat. Ahogyan erről mi is beszámoltunk, mindössze Orbán Viktor miniszterelnök tett említést erről még novemberben, amikor annyit közölt, 13 ezer helyszín jelöltek ki. "De nem tudjuk, hogy ezek orvosi rendelők vagy vírusbiztossá alakított piaccsarnokok lesznek, esetleg mindkettő" - jegyzik meg az összefoglalóban, emlékeztetve, 2009-ben, amikor 2,3 millió embert oltottak be H1N1 ellen, az nagyrészt háziorvosi rendelőkben zajlott, bár voltak oltópontok is, de "feleslegesen". E megjegyzést az akkori tisztifőorvos, Falus Ferenc tette a portálnak adott nyilatkozatában.

Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok

De míg az akkori oltás átlagos körülményeket igényelt, a Pfizer-BioNTech vakcinájának tárolása és szállítása mínusz 70 fokos hőmérsékletet kíván, melyhez ugyan a hírek szerint lesz elég szárazjég, de logisztikailag akkor is nagy kihívásokat jelent. Erről a Honvédkórház levelében írnak: "kiolvasztás után egy tálcából 795 főt lehet beoltani", ezért "várják már most a jelentkezéseket, hogy tervezhető legyen az oltás, és ne pazaroljanak a kiolvasztott, aztán nem beadott vakcinákkal".

Csakhogy a kormányzati vakcinaoldalon folyó regisztráció egyelőre nem kötelez semmire, igényfelmérésre szolgál. Bár, a 444.hu Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének egy korábbi nyilatkozatát idézve azt írja: "aki szeretne oltást kapni, jelentkezzen. Attól még nem kötelező. Ha jelentkezik, meg fogják keresni, amikor itt az oltás, beosztják a megfelelő helyre, és legfeljebb akkor még úgy dönt, hogy mégsem adatja be magának. Ha viszont nem jelentkezik, akkor nem tudjuk, hogy szeretné megkapni, így hátrébb kerül a sorban." Később Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője már arról tájékoztatta a portált, nem kötelező regisztrálni az oltáshoz.

Az egyetlen biztos dolog ezzel kapcsolatban a regisztrációs honlap adatkezelési tájékoztatójából derül ki, mégpedig, hogy "a jelentkezők adatai a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetirodától a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz kerülnek, ahol összevetik a saját nyilvántartásaikkal, majd továbbítják a háziorvosnak 'a koronavírus elleni védőoltás beadhatóságának megállapítása érdekében'" - írja a portál.

