Koronavírus: több ezer budapestit tesztelhetnek

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, jelenleg 1966 aktív fertőzöttről tudnak Magyarországon. Az aktív koronavírus-fertőzöttek többsége budapesti. A tömeges tesztelés tehát a fővárosban különösen fontos. Budapest korábban már beszerzett 10 ezer PCR-tesztet, most pedig újab 5 ezer koronavírusteszt érkezett a fővárosba. A teszteket a kerületek között osztják szét - erről szerdán egyeztettek a kerületi polgármesterekkel.

Mintát vesznek egy férfi orrnyálkahártyájáról Bátaszéken. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Fontos az országos szűrés

Az online egyeztetésbe Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is bekapcsolódott. Karácsony Gergely a rektor budapestiekhez szóló kérését is tolmácsolta: akit meghívnak az országos koronavírus-szűrésre, az vegyen részt a szűrővizsgálaton. "Ezzel is hozzájárul ahhoz, hogy reális képet kapjunk a járvány budapesti helyzetéről, amelynek alapján tervezni tudjuk a város újranyitásának stratégiáját" - írta a főpolgármester.

Már arról is beszámoltunk, hogy az országos koronavírus-szűrő programba a feltételezett fertőzötti arányból kiindulva 17780 embert hívtak meg véletlenszerűen kiválasztva. Ők életkorra, nemre és regionális elhelyezkedésre vonatkozóan is reprezentálják a magyar társadalmat. Így a vizsgálat eredménye alapján arra lehet majd következtetni, hogy a különböző társadalmi rétegekben mekkora lehet a fertőzöttség aránya Magyarországon.

Fontos tudni, hogy a kiválasztottak mintegy 500-1000 honfitársukat is képviselik a vizsgálatban, ezért is nagyon fontos, hogy minél többen elmenjenek a koronavírus-szűrésre.

