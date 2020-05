Koronavírus: hamarosan kiderül, hol van sok beteg itthon

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem országos koronavírus-szűrő programot indított, amelybe mintegy 18 ezer hazai lakost vontak be. A Semmelweis Egyetem közleménye szerint már a vidéki helyszíneken is elkezdődtek a tesztelések. A Veszprém megyei Révfülöpön már május 5-én elvégezték a vizsgálatokat a 25 kiválasztott személynél. Pest megyében május 1-je óta folyamatosan zajlik a szűrés. Emellett csütörtökön már Fejér megyében, pénteken pedig Nógrád megyében is elindul a tesztelés.

Mintát vesznek egy férfi orrnyálkahártyájáról Bonyhádon. Fotó: MTI/Sóki Tamás

Fontos, hogy mindenki részt vegyen

Az SE rektora egy korábbi nyilatkozatában arra kért mindenkit, akit kiválasztott a szűrésre a Központi Statisztikai Hivatal, hogy vegye komolyan a felkérést és működjön együtt az egészségügyi dolgozókkal. A vizsgálaton részt vevők választ kaphatnak arra, hogy átestek-e már a koronavírus-fertőzésen vagy éppen fertőzöttek-e, de arra is, hogy érzékenyek-e a kórokozóra.

Koronavírus: 3,7 millió fertőzött világszerte - részletek itt!

Fontos, hogy lássuk, hol keletkezik viszonylag nagy számban fertőzés, ha ugyanis később esetleg felmerül a veszélye, hogy a koronavírus-járvány egy második körben is visszatér, akkor ott kell fertőzötteket keresni, ahol a vizsgálat alapján most a legtöbb fertőzöttet találják - magyarázta szerda esti interjújában Merkely Béla. Mint mondta, azok, akik már átestek a fertőzésen, nagy valószínűséggel védettek lesznek a későbbiekben esetleg újra megjelenő koronavírus ellen.

A most értesített csaknem 18 ezer embernek egyébként csak egyszer kell átesnie a koronavírus-szűrésen, közülük 1500-nak azonban felajánlják, hogy az idén tervezett újabb szűrésen is részt vegyenek. Az új szűrésre viszont többségében új embereket hívnak majd be. Megemlítette továbbá, hogy szűrőbuszokat küldenek majd azokhoz a vizsgálatba bevont idősekhez, illetve krónikus betegekhez, akik most nem hagyhatják el otthonukat.

Mutálódott Kína óta a koronavírus: gyorsabb és halálosabb lett - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!