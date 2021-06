Amerikai orvosok szerint "valószínű kapcsolat" van a serdülő kamaszok és fiatal felnőttek körében tapasztalható ritka szívgyulladás, valamint a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltások között.

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) tanácsadó orvoscsoportjának szerdán közzétett beszámolója szerint "valószínű kapcsolat" van a serdülő kamaszok és fiatal felnőttek körében tapasztalható ritka szívgyulladás, valamint a Pfizer/BioNTech és a Moderna koronavírus-vakcinával végrehajtott oltások között.

A kockázat ellenére is megéri oltatni Fotó: Getty Images

Tovább vizsgálódnak

A koronavírus elleni védőoltások biztonságáért felelős (VaST) orvosi munkacsoport jelentése szerint az mRNS alapú oltással a serdülő kamaszok és fiatal felnőttek körében végrehajtott vakcináció különösen megnöveli a szívizomgyulladás (myocarditis) vagy szívburokgyulladás (pericarditis) kockázatát a második oltást követően, illetve a férfiak körében általában. Az oltási gyakorlatokért felelős tanácsadó bizottság, az ACIP - aminek egy munkacsoportja a fenti megállapítást tevő VaST -szerdán ülésezik, hogy megvizsgálja a szívbetegség és az mRNS alapú oltások közötti lehetséges kapcsolatot. A bizottság összehasonlítja és megtárgyalja az mRNS alapú oltások előnyeit és lehetséges kockázatait is.

A kockázat ellenére is megéri oltatni

A Pfizer cég, amelynek vakcináját hivatalosan is engedélyezték a 12 év feletti amerikaiak oltására, korábban úgy nyilatkozott, hogy nem tapasztalt az általánosan elvárhatónál magasabb arányú szívgyulladást a Pfizer/BioNTech védőoltás felhasználását követően. A Moderna vállalat korábbi tájékoztatása szerint nem talált oksági összefüggést a szívgyulladásos esetek és a Moderna oltásának használata között. Az izraeli egészségügyi minisztérium június első felében arról számolt be, hogy lehetséges kapcsolatot talált a szívgyulladások és a Pfizer oltása között, ennek ellenére a jóval fertőzőbb delta variánstól valófélelemmiatt Izrael arra biztatta 12-15 év közötti lakosait, hogy oltassák be magukat.

Főleg a 12-24 év közötti fiatal férfiakat érinti

A CDC már hónapok óta vizsgálja az elsősorban fiatal férfiak körében előforduló szívgyulladásos eseteket. A hatóság júniusban hangsúlyozta, hogy még mindig elemzik a tünetek okozta kockázatokat, és nem tudta megerősíteni az oksági kapcsolatot az oltások és a szívbetegség között. A CDC ugyanakkor aláhúzta, hogy a vártnál magasabb számú fiatalembernél lépett fel szívgyulladás a második, mRNS alapú védőoltást követően, és ezen esetek több mint fele 12 és 24 év közötti férfiak között fordult elő.

A CDC hétfői adatai szerint eddig több mint 138 millió amerikait már kétszer beoltottak a két, mRNS alapú oltás egyikével.