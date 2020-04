Koronavírus: csak így állhat talpra a magyar gazdaság

Szerző: MTI/HáziPatika.com Létrehozva: 2020. április 14. 09:49 Módosítva: 2020. április 14. 10:07

A koronavírus-járvány a gazdaságban is hatalmas károkat tesz, ezért a kormánynak mindent meg kell tennie ezek enyhítése érdekében. "Az eddigi tapasztalat és a józan ész is azt diktálja, hogy a munkahelyek megmentése, illetve a válság miatt megszűnő állások mielőbbi újrateremtése a legfontosabb feladat" - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.

h i r d e t é s