Koronavírus: rengeteg oltott fog ilyen levelet kapni

Olvasói jelzések alapján azt írta a napokban a hvg.hu, hogy a NEAK levelet küld a kétszer oltottaknak, amelyben arra kéri a címzetteket, hogy adassák az új típusú koronavírus elleni védőoltás harmadik, megerősítő adagját is. Ilyen levelet a HáziPatika.com munkatársai is kaptak. Ez áll benne:

"Tisztelt Hölgyem/Uram!

A koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországon is zajlik. A vírus erőteljesen terjed, és sokakat megbetegít. Fontos tudni, hogy a korábban kapott védőoltások hatása néhány hónap elteltével gyengül.

Nyilvántartásunk szerint Ön még nem igényelte a 3. megerősítő oltást. Saját maga és családtagjai egészségének védelme érdekében arra kérjük, hogy ezt tegye meg! A megerősítő oltás újból magas szintre emeli a védettséget."

Egy nő átveszi az oltási igazolását, miután megkapta a koronavírus elleni vakcinát.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Meghosszabbították az oltási akciót

A levélben azt is megemlítik, hogy a COVID-19 elleni oltás harmadik adagjának beadatására többféle lehetőségünk is van. "Az oltási akció keretében december 12-ig előzetes időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást a kórházi oltópontok valamelyikén reggel 7 és este 19 óra között. A vakcina beadása ebben az esetben érkezési sorrendben történik" - írták.

A kórházi oltópontok listája ezen az oldalon található, előzetes időpontfoglalásra pedig továbbra is lehetőségünk van itt. "Arra kérjük, éljen a megerősítő oltás lehetőségével! A vakcina életet ment" - zárta levelét az alapkezelő.

Így áll a hazai átoltottság

Eddig egyébként 6,15 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen. 5,86 millióan a második dózist, több mint 2,76 millióan pedig már az ismétlő oltást is megkapták. Az oltási akcióban pedig eddig összesen 1 millió 139 ezren kaptak oltást. Közülük 931 ezren már a megerősítő harmadik oltást kérték, de 135 ezer, eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy beadatja magának az első adagot.

A koronavírus elleni emlékeztető oltás felvételét sürgeti az Egyesült Államokban a CDC. Nem véletlenül: szakemberek a járványügyi helyzet súlyosbodásának lehetőségétől tartanak.