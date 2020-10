Koronavírus: rákbetegeknél veszélyesebb lehet

Napjainkban is rengeteg tévhit kering a köztudatban a rákos megbetegedésekkel kapcsolatban. Bővebben itt.

A rákos megbetegedések folyamatban lévő terápiája ugyanakkor nem súlyosbítja a COVID-19 lefolyását, tehát nem kell a kezelést elhalasztani - írta friss számában a brit országos rákutatási intézet folyóirata (Journal of the National Cancer Institute). A tanulmány szerzői közel 23 ezer amerikai rákbeteget vizsgáltak meg, akiket a veteránokat ellátó U.S. Veterans Affairs egészségügyi szolgáltatói teszteltek az új koronavírusra (SARS-CoV-2).

Gyakrabban szorulnak kórházi kezelésre a koronavírus fertőzött rákbetegek. Fotó: Getty Images

A betegek közül nagyjából 1800 főnek lett pozitív az eredménye, és mint az adatokból kiderült, az életkor nem befolyásolta afertőzésvalószínűségét. Magasabb volt viszont a pozitív tesztek aránya (11 százalék) a leukémiások körében, mint a daganatos betegeknél (8 százalék).

A negatív tesztet produkáló daganatos betegekhez képest a COVID-19-ben is szenvedő rákbetegek nagyobb arányban szorultak kórházban ápolásra, többen szorultak intenzív kezelésre, valamint többüket kellett lélegeztetőgépre is kötni. A fertőzött rákbetegek halálozási aránya 14 százalékos, a nem fertőzötteké 3 százalékos volt. A kutatók ezzel együtt felhívták a figyelmet, hogy nem tudni pontosan, általában véve milyen gyakori a COVID-19 a rákbetegek között, mivel sokakat valószínűleg nem is tesztelnek a fertőzésre.

