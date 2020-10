Veszélyes tévhitek a rákról

A rák egyike azon betegségeknek, amelyekről számtalan tévhit kering a köztudatban. Ezek a - sokszor minden alapot nélkülöző - mítoszok több szempontból is veszélyesek lehetnek, így kiemelten fontos tudni, minek nem szabad bedőlni. Cikkünkben nyolc, a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos hiedelmet cáfolunk meg.

hátráltathatja a páciens gyógyulását. A különféle, rákkal kapcsolatos tévhitek például ebbe a kategóriába tartoznak: egyrészt felesleges stresszt okozhatnak az amúgy is nehéz helyzetben lévő betegnek, másrészt előfordulhat, hogy a mítoszok hatására az érintett rossz döntéseket hoz például a kezelésével kapcsolatban. Lássuk, mely állításokat kell mindig fenntartásokkal kezelni. Nemzeti Rákregiszter adatai szerint 2017-ben 103 205 embernél diagnosztizáltak rákot Magyarországon, a kór tehát nagyon sok embert érint itthon. Bár a daganatos betegségek ma már nem jelentenek egyet a halálos ítélettel - hiszen korai felismeréssel, megfelelő terápiával részben kezelhetők - számos olyan tényező ismert, amely.

Tévhit: "A mobiltelefon rákot okoz".

Régóta kutatott terület a mobiltelefon és a daganatos megbetegedések közötti összefüggés, mind ez idáig azonban nem sikerült olyan bizonyítékokat találni, amelyek egyértelműen alátámasztanák a kapcsolatot. Egyelőre arra sincsen kielégítő magyarázat, hogyan okozhatna rákot a mobiltelefon: bár tény, hogy az eszköz rádióhullámokat bocsát ki, ezek nagyon alacsony frekvenciájúak és nem-ionizálók, következésképpen nem elég erősek ahhoz, hogy károsítsák a DNS-t, és nem képesek közvetlenül rákot sem eredményezni.

Ezzel összefüggésben érdemes még megemlíteni, hogy jelenlegi tudásunk szerint nem jelent veszélyt az egészségünkre - és így rákot sem okozhat - az 5G, vagyis az ötödik generációs mobilhálózat. Egy új, vezeték nélküli adatátviteli technológiáról van szó, amely a 4G továbbfejlesztett változata. És bár magasabb frekvencián működik, ami miatt sűrűbb adóhálózatot igényel, mint a korábbi, hasonló célú eljárások, minden jel arra mutat, hogy az 5G-állomások és -készülékek által kibocsátott sugárzás gyenge, nem tud génmutációt előidézni. Mivel azonban egy viszonylag friss területről beszélünk, a kutatások természetesen tovább folynak az 5G hatásaival kapcsolatban, hogy a szakemberek még több információt gyűjthessenek a témában.

Tévhit: "Rákosak leszünk az odaégett ételtől".

Egyelőre még nem bizonyították, hogy egyértelműen rákot okoz az emberek esetében, ha olyan ételt fogyasztanak, amelyik odaégett. A lehetséges összefüggés hátterében egyébként az akrilamid nevű, ipari formában mérgező és karcinogén vegyület áll, amely akkor jelenik meg az ételekben, ha hosszú ideig magas hőmérsékleten készítjük azokat. Mostanáig számtalan vizsgálatot végeztek az akrilamiddal kapcsolatban, de egyik sem hozott olyan eredményt, mely szerint nőne a rák kockázata azoknál, akik magas akrilamidtartalmú ételeket fogyasztanak. h i r d e t é s Ettől függetlenül természetesen nem ajánlott odakozmált ételeket enni. Mint azt korábbi cikkünkben írtuk, az aranyszabály az, hogy csak addig süssük a finomságokat, amíg nem kezdenek el elszíneződni, tehát ne legyenek se barnák, se feketék. De vigyázzunk! Ha túl alacsony hőfokon készítjük őket, akkor azételmérgezésrizikójával kell számolnunk. És ha már evésről van szó: törekedjünk az egészséges, gyümölcsökben, zöldségekben, sovány húsokban, teljes kiőrlésű gabonában gazdag étrend kialakítására, mert annak a szervezetre gyakorolt jótékony hatása viszont bizonyított. Tévhit: "A cukorfogyasztás hatására gyorsabban nő a daganat". Bár kutatások kimutatták, hogy a daganatos sejtek több cukrot (glükózt) vesznek fel, mint az egészséges sejtek, nem született még olyan vizsgálati eredmény, ami alátámasztaná, hogy a cukorfogyasztás miatt a rák súlyosbodna. Az sem bizonyított, hogy ha kiiktatjuk az étrendünkből a cukrot, a daganat mérete csökken, esetleg el is tűnik a tumor. Mindazonáltal érdemes mértéket tartani, hiszen a nagy mennyiségű cukorfogyasztás növelheti a rák kialakulásának rizikóját, ugyanúgy, ahogy összefüggésbe hozzák az elhízással, a szív- és érrendszeri betegségek vagy a diabétesz megjelenésével. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a napi ajánlott cukormennyiség a bevitt kalória maximum 5 százaléka. Ennek magában kell foglalnia az elfogyasztott élelmiszerekhez felhasznált, valamint a mézben, a szirupokban és a gyümölcslevekben lévő cukrot, de nem számít bele a gyümölcsökben természetes formában jelen lévő cukor. Tévhit: "A kemoterápia következtében kihullott haj soha nem nő vissza". A kemoterápia a daganatos betegségek kezelésének, gyógyításának egyik legfontosabb része. Lényegében gyógyszeres terápiát jelent, és többféle formában is be lehet vinni a szervezetbe: infúzióval, illetve tablettaként vagy kapszulaként. Az esetek egy részében a sebészi beavatkozás előkészítése, azaz a daganat méretének csökkentése a célja, de sokszor utókezelésként alkalmazzák, hogy a véráramba juttatott vegyi anyagok megzavarják a daganatos sejtek működését, amik így elpusztulnak. Akármennyire is hasznos a kemoterápia, azt nem lehet tagadni, hogy számos mellékhatása ismert; az egyik ilyen a hajhullás. A kemoterápiás szerek nemcsak a daganatos, hanem az egészséges sejtekre is hatással vannak, így a szőrtüszők sejtjei is elpusztulhatnak - ez okozza a hajhullást és a testszőrzet ritkulását. A panasz jellemzően a kezelés kezdetét követő 14. nap környékén jelentkezik, de szerencsére, a tévhitekkel ellentétben nem örökre szól. Dr. Issam Alawin onkológus hangsúlyozta: a kemoterápiát követően az esetek 99 százalékában visszanő a haj és a testszőrzet; nagyon ritka és szokatlan, ha mindez nem történik meg. Ne nehezítsük a rákos beteg helyzetét azzal, hogy tévhitekkel bombázzuk. Fotó: Getty Images Tévhit: "Ha valamilyen trauma éri a mellet, akkor emlőrák alakul ki". Semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy ütés, baleset következtében mellrák jelentkezne a betegnél. Az azonban gyakran előfordul, hogy a trauma hozzájárul az emlődaganat felfedezéséhez. Ha a páciens elesik, és megsérül a melle, valószínűleg gyakrabban fogja vizsgálni, tapogatni az érintett részt, így rábukkanhat egy, már korábban kifejlődött, de addig diagnosztizálatlan csomóra - amelyről aztán később kiderülhet, hogy rosszindulatú daganat. Az igazsághoz egyébként hozzátartozik, hogy valóban fejlődhet csomó a mellben valamilyen trauma hatására, ez azonban jóindulatú elváltozás, zsírnekrózisnak vagy zsírelhalásnak nevezik. Általában magától elmúlik, de a biztonság kedvéért érdemes lehet megmutatni egy szakembernek, aki ellenőrzi, hogy tényleg minden rendben van-e.

Tévhit: "Ha a családomban előfordult daganatos megbetegedés, akkor én is rákos leszek".

A rák genetikai eredetű betegség, hiszen a gének káros változásai, az úgynevezett mutációk idézik elő. Ettől függetlenül nem lehet azt mondani, hogy minden esetben öröklött lenne: a daganatos betegségek mindössze 5-10 százaléka köthető örökletes genetikai hibákhoz, amelyeket egyaránt "kaphatunk" női és férfi felmenőinktől is. Mindez főleg az emlő- és a vastagbéldaganatok esetében jellemző, de például a melanománál, a here-, illetve a fej és a nyak daganatainál is felmerülhet családi halmozódás.

A daganatos megbetegedések "maradék" 90-95 százalékánál a génhibák szerzettek, életünk során teszünk szert rájuk. Kialakulhatnak olyan természetes folyamatok révén, mint az öregedés, de lehetnek környezeti hatások (sugárzás) vagy rossz szokások (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás) eredményei is. Ez azt jelenti, hogy - és most egy újabb hamis állítást cáfolunk meg - hiába nem volt rákbeteg a családunkban, minket attól még diagnosztizálhatnak valamilyen daganatos betegséggel.