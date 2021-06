Magyarországon sikerült megállítani a koronavírus-járvány harmadik hullámát. Ezt jól jelzi az is, hogy jelenleg 500-nál is kevesebb fertőzött szorul kórházi kezelésre, míg a járvány csúcsán ez a szám a 12 ezret is meghaladta - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. A szakember ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ősszel ismét felgyorsulhat a kórokozó terjedése, ezért érdemes mindenkinek beoltatnia magát, aki még nem tette.

Beoltanak egy szoptató anyát a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Elindult a 12-15 évesek oltása

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy már Magyarországon is kaphatnak koronavírus-vakcinát a 12-15 éves gyerekek. Az érintettek tehát szüleik segítségével már tudnak regisztrálni a védőoltásra, az igénybejelentés jóváhagyása után pedig időpontot is foglalhatnak a működő oltópontok bármelyikére.

h i r d e t é s

Koronavírus: furcsa mellékhatásokat okozhat az oltás - kattintson!

Fontos, hogy a kiskorúakat kizárólag szülői beleegyezéssel olthatják be, ezért a vakcinázás helyszínére mindenképpen vigyék magukkat az erről szóló, aláírt nyilatkozatot. A szakember emellett kiemelte, hogy az új típusú koronavírus elleni teljes védettség kialakulásához elengedhetetlen, hogy mindkét részoltást megkapjuk.

Újabb változások

A koronavírus-járvány visszahúzódása mitt újabb könnyítő intézkedések bevezetésére tett javaslatot az operatív törzs, amelyek a falunapokat és a zenés-táncos rendezvényeket érintik. Emellett több kétoldalú megállapodás is született a napokban az oltottak szabad utazásáról - emlékeztetett Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. Végül bejelentette, hogy a harmadik hullámnak vége, ezért az operatív törzs sajtótájékoztatói megszűnnek, és az adatszolgáltatás is ritkábbá válik. Ez utóbbi azt jelenti, hogy innentől csak hétköznaponként közlik a friss járványügyi adatokat.

Orbán: 137 ezer védettségi igazolványt vonhatnak be - olvassa el a részleteket!