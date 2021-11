Koronavírus: országos lezárás jöhet a szomszédban

Az országos kijárási tilalom haladéktalan bevezetését sürgette kedden Zuzana Caputová szlovák államfő, miután a kórházak az egészségügyi ellátórendszer összeomlására figyelmeztettek a koronavírussal fertőzöttek magas száma miatt. "Jelenleg mi vagyunk a legrosszabb helyzetben lévő ország a világon, ami az új fertőzöttek lakosságarányos számát illeti. A kórházak teljesítőképességük határán állnak, és kénytelenek az ellátást korlátozni, a kimerült egészségügyi személyzet segítséget kér" - fogalmazott Caputová, hozzátéve, hogy "ideje végre hallgatni a szakértőkre".

A kormányzó pártok képviselői a sajtónak már jelezték, hogy szerdán szigorítanak a járványügyi korlátozásokon, konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem említettek. Az 5,4 millió lakosú Szlovákiában egyébként a lakosság mindössze 46,8 százaléka kapott oltást. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint ez a harmadik legalacsonyabb átoltottsági arány az Európai Unióban.

A koronavírus-helyzet miatt országos karantént tart szükségesnek a szlovák államfő.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Komoly bírságra számíthatnak a szabályszegők

Horvátországban 30-tól 50 ezer kunáig (1,4-2,4 millió forint) terjedő pénzbírsággal sújtják az olyan állami szervek, hivatalok, állami fenntartású intézmények és önkormányzatok felelős vezetőit, ahol nem tartják be a járványügyi intézkedéseket - jelentette be Ivan Malenica igazságügyi és közigazgatási miniszter. A tárcavezető abban bízik, hogy ezzel rákényszeríthetik az említett intézmények vezetőit a válságstáb rendeleteinek és a hatályos törvényeknek a betartására. "Együtt küzdünk azért, hogy a koronavírus-járványnak mielőbb vége legyen, és minél kevesebben fertőződjenek vagy haljanak meg" - mondta.

A kormány a múlt keddtől kötelezővé tette a COVID-19 elleni védettséget bizonyító igazolást az állami szférában, egy hónappal korábban pedig az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, hogy mérsékelje afertőzésterjedését. Azoknak, akik nem kaptak oltást, és nem is estek át a fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat. Ezt azonban több hivatalban nem tartják be, és nem ellenőrzik, hogy az alkalmazottak rendelkeznek-e védettségi igazolással. A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban egyébként eddig 2,13 millióan kaptak védőoltást, közülük 1,9 millió személynek már a második adagot is beadták.

A bécsi gyerekek ötöde már átesett a fertőzésen

Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleménye szerint egy bécsi tanulmány megállapította, hogy minden igazoltan koronavírusos gyerekre és fiatalra jut egy további, a tudtán kívül fertőzött vagy a fertőzésen már átesett 6-20 éves. Vagyis az osztrák fővárosban körülbelül kétszer annyi gyerek esett már át koronavírus-fertőzésen, mint eddig gondolták. A közlemény szerint ez az eredmény is alátámasztja, hogy mennyire fontos a gyerekek tesztelése és oltása a járvány megállításához.

