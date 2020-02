Koronavírus: önkéntes karanténban egy politikus

"Hátborzongatóan üres a környék" Áruhiány, üres autópályák, bezárt iskolák - kint élő magyarok mesélnek arról, milyen most az élet Olaszországban. Részletek itt.

Attilio Fontana közösségi oldalán, videóüzenetben jelentette be, hogy az önkéntes karantén idejére bezárkózik lakásába. Semmilyen tünetem nincsen, és a munkámat tovább folytatom - mondta Fontana, aki a felvételen szájmaszkot viselt.

Ezzel egy időben Giuseppe Sala milánói polgármester szintén közösségi oldalán Lombardia és a város "újraindítását" szorgalmazta. "Senkinek sem tetszik az üres Milánó!" - jelentette ki. Sala elsőként a múzeumok újranyitását kérte, hétfőtől újrakezdődhetne a tanítás is. A Scala milánói operaház viszont közölte, hogy egyelőre nem nyitja újra kapuit az egyik kórustag megbetegedése miatt. A szomszédos Piemont kormányzója, Alberto Cirio is a "normalitáshoz" való visszatérést szorgalmazta, mivel a több mint 4 millió lakosú régióban csak 3 beteget tartanak számon.

Két utas maszkban ül a milánói metrón. Fotó: Getty Images

A legutolsó adatok szerint Olaszországban több mint 400 személy tesztje bizonyult pozitívnak a Kínából kiindult és elsősorban ott fertőző koronavírusra, 12-en pedig bele is haltak a fertőzésbe. Jelenleg 12 tartományban regisztráltak beteget, a legutolsót, egy férfit Tarantóban, aki a jelentések szerint szintén az észak-olaszországi gócpontok területén járt. Abruzzo tartomány is jelezte, hogy egy olasz turista a vírus tüneteivel jelentkezett Teramo kórházában.

A betegek száma hét nappal ezelőtt emelkedett meg ugrásszerűen: kezdetben napi több mint 100 százalékkal nőtt a fertőzések száma, azóta viszont, köszönhetően az óvintézkedéseknek, napi 20 százalékra csökkent. A hatóságok a tesztelést is módosították, erről mi is írtunk korábbi cikkünkben: korábban, ha fertőzöttet azonosítottak, mindenkit ellenőriztek, akivel kapcsolatba került, mintegy tízezer vírustesztet végeztek, ezentúl azonban csak azokat tesztelik, akik a betegség tüneteit mutatják. Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértője máris hangsúlyozta, hogy a több mint 400 olaszországi esetből 190-et tartanak "központilag" is megállapítottnak.

Közben egyre több bírálat éri a Giuseppe Conte vezette kormány kommunikációját is, amely az első napokban nem tudta megfékezni a vírustól valófélelemterjedését. Matteo Renzi, az Élő Olaszország (IV) kormányerő vezetője ismételten felvetette, hogy Contét "egységkormánnyal" kell helyettesíteni. Matteo Salvini, a Liga és a jobboldal vezetője is úgy látja, Giuseppe Contéval és a koronavírussal az ország "elsüllyed". A koronavírus-fertőzés miatt lehet, hogy elhalasztanak egy szenátusi bizottsági szavazást Matteo Salvini egy újabb mentelmi ügyében is. Kína római nagykövetségének honlapja egyébként folyamatosan köszönetet mond az olaszoknak a helyzet kezeléséért, és a két nép közötti barátságot élteti.

