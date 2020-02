"Hátborzongatóan üres a környék"

Az európai országok közül Olaszországban, azon belül is Észak-Olaszországban kezdett el először gyors ütemben terjedni a koronavírus, több települést teljes karantén alá vontak. A legfrissebb adatok szerint már 322-re tehető a fertőzöttek, és 11-re a halálos áldozatok száma.

A Hvg.hu-nak több kint élő magyar is küldött helyzetjelentést, Fercsik Marianna tolmács, aki 25 kilométerre lakik a vírus miatt lezárt Vo' Euganeotól, ezt írta: "Hiába tudtuk, hogy nem úszhatjuk meg, az embereket megdöbbentette, mikor kiderült, hogy egy padovai férfi is meghalt koronavírus miatt." A nő arról is beszámolt, a gyógyszertárakat megostromolták a maszkokért, hiába mondták szakértők, hogy felesleges hordani annak, aki nem beteg. "Az idősek voltak az elsők, akik kínai mintára felvették azt. Láttam olyat is, aki csak a száját védte a maszkkal, az orra kilátszott, így aztán tényleg nem ér semmit."

Egyre több országban terjed az új vírus A december óta terjedő új koronavírus eddig több mint 80 ezer embert fertőzött meg és mintegy 2700 áldozatot szedett világszerte - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Részletek itt.

Marianna úgy fogalmaz, már minden gyógyszertárra kiírták, hogy a maszk elfogyott, és a fertőtlenítők, higiéniás kézkendők helyén is űr tátong minden boltban. Egyéb termékeket viszont kapni, a más városokban mutogatott üres polcokkal nem találkozott. Az iskolák, egyetemek zárva vannak, ahogy azok az intézmények is, ahol közösségi programokat tartanak. "Az elmúlt napokban hátborzongatóan üres volt a környék" - írta.

"Egymás kosarából veszik ki a kaját"

Megszólalt egy névtelenséget kérő magyar is, aki a másik lezárt zónához közel, Agrate Brianzában van éppen. Vele még azelőtt sikerült beszélnie a lapnak, hogy egy, a településen dolgozónál kimutatták a vírust. Azt mondta, annak ellenére, hogy nincs karantén, a boltokat már így is "kifosztották", előfordul, hogy nincs víz, hús, kenyér, csak olyasmi, ami nem igazán fontos. Tisztítószert, fertőtlenítőt, maszkot ott sem lehet beszerezni, a gyógyszertárakban sem, ahogy a gyorstesztekből is hiány van időnként. Megemlítette, hogy a Milánó közeli autópályák is szinte üresek, holott ott órákig tartanak a dugók és a buszok és a metrók is csökkentett menetrenddel járnak, a jóval kevesebb utas miatt. Aki csak tud, otthonról dolgozik.

Egy, a szintén Lombardia tartományban, Bresciában élő magyar is az ürességtől kongó polcokról írt: "Nem lehet húst és vizet venni, felvásároltak mindent, az egyik legnagyobb bevásárlóközpont polcai is konganak az ürességtől. Az emberek egymás kosarából veszik ki a kaját!"

Firenzében nem vészes a helyzet

Bojár Ábel, aki a gócpontoktól távolabb eső Firenzében él, azt írta, érezhető az óvatosság, és elindult a boltok rohama is, de egyáltalán nem vészes a helyzet. Úgy folytatja, mindenki erről beszél, és sok hely zárva van, de még semmilyen kötelező zárva tartást nem vezettek be, és karanténintézkedések sincsenek. A firenzei egyetemek kör-e-mailben tájékoztatták a diákokat és a dolgozókat, hogy a nagyobb előadásokra már nem kell bemenni, és vannak munkahelyek, ahol már otthonról dolgoznak. Feltűnően kevesen vannak az edzőteremben is.