Koronavírus: mit kell tudni az anális tesztelésről?

A SARS-CoV-2 vírus kimutatására alkalmas anális PCR-tesztet - részben a módszert kísérő nyilvános felhördülés miatt - egyelőre csak kevés embernél alkalmazzák Kínában. Elsősorban azoknál jöhet szóba, akik életkoruknál, esetleg egészségi állapotuknál fogva veszélyeztetettek, vagy akik karanténban vannak, és két hét elteltével szeretnének kikerülni onnan. De végeztek már anális koronavírus-tesztet utasokon, köztük Pekingbe érkezőkön is. A kínai fővárosban ugyanis az elmúlt hetekben - belföldi fertőzésre visszavezethető - új koronavírusos eseteket jelentettek. (Ezért január 22-én bezártak a pekingi óvodák és iskolák.) Egy több mint ezer fős iskolásokból és tanárokból álló csoportnál is sor került anális mintavételre, mert feltételezték, hogy ki vannak téve a vírusnak - írta a Forbes értesüléseire hivatkozva a webmd.com.

Az orrból és a garatból történő mintavétel továbbra is az egyik legmegbízhatóbb módszer.

Fotó: Getty Images

Hogy működik az anális tesztelés?

Az anális mintavétel ideális esetben székletből történik, ám ha az nem áll rendelkezésre, egy sóoldattal átitatott pamutvégű mintavételi pálcát helyeznek fel (3-5 centiméterre) a végbélnyílásba, majd óvatosan elforgatják. Mivel ezt a vizsgálati módszer invazív - a szervezetbe művi úton behatoló -, ami kényelmetlen és kellemetlen lehet az érintettek számára, egyelőre csak kevés embernél "vetik be" Kínában. Mégis akadnak, akik mellette érvelnek.

Li Tongzeng, a pekingi Youan Kórház légzőszervi ésfertőző betegségekosztályának igazgatóhelyettese a kínai állami médiának nyilatkozva elmondta: ez a módszer azért ideális, mert a végbélből vett mintákból pontosabban kimutatható a koronavírus-fertőzés, mint az orr- vagy garat-nyálkahártyából levett mintából. A SARS-CoV-2 vírus ugyanis hosszabb ideig marad életképes a székletben és a végbélnyílásban, mint a légzőrendszerben, éppen ezért véleménye szerint az anális vizsgálat kevesebb hamis negatív eredményt ad.

Tavaly augusztusban a Future Medicine oldala közzétett egy kínai tudósok által publikált kutatást, amelyet kis számú koronavírus-fertőzött esetéről készítettek. Ebben dokumentálták, hogy februárban Kínában négy 45 évesnél fiatalabb embernél, köztük egy 3 éves gyereknél diagnosztizáltak enyhe lefolyású koronavírus-fertőzést. Gyógyszeres kezelést kaptak, ezzel egy időben két hétre karanténba helyezték őket. Ezután többféle tesztet is végeztek náluk - garat- nyálkahártyáról, nyálból és a végbélnyílásból vett minták segítségével -, hogy kimutassák a SARS-CoV-2 esetleges jelenlétét. Két beteg esetében az anális teszt eredménye pozitív, míg a garatból és a nyálból vett minta negatív. A laborvizsgálatok és a mellkasi CT-felvételek nyilvánvaló javulást mutattak minden betegnél.

Erre hivatkozva több kínai tudós is állítja, hogy az anális teszt lehet a SARS-CoV-2 vírus kimutatásának optimális eszköze annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a nagyszámú kórházi esetek. Tudósok egy része azonban egyáltalán nem támogatja ezt a módszert. Túl a már említett kellemetlenségeken, Yang Zhanqiu, a Wuhani Egyetem patológusa a Global Times-nak elmondta: továbbra is az orrból és a garatból vett mintán alapuló PCR-tesztek számítanak a leghatékonyabbnak, mert a koronavírus a légzőrendszeren és nem az emésztőrendszeren keresztül fertőz: még nincs konkrét bizonyíték rá, hogy a betegség széklettel is terjedhet. Hiába segíthet tehát az anális teszt a koronavírus-fertőzés kimutatásában, egyelőre több okból sem kell attól tartanunk, hogy ez a módszer világszerte népszerű és elterjedt lesz.