Koronavírus: mikor dobhatjuk el a maszkot?

Világszerte egyre több koronavírus elleni oltóanyagot engedélyeznek, és zajlik a tömeges vakcináció. Sokan máris arról álmodoznak, hogy az oltás második dózisának beadása után minden pikk-pakk a régi lesz: el lehet dobni a maszkot és mehetünk világot látni, nyaralni, társasági életet élni. A világ vezető epidemiológusai és virológusai azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy az átoltottak számának növekedésével együtt is csak szakaszosan, lépésről-lépésre térhetünk vissza "régi" életünkhöz. Ami évekig is eltarthat. Vagyis szó sincs róla, hogy a védőoltások beadása azonnali, látványos eredményt hoz, és globális szinten gyorsan visszaszorítja a járványt - írja témával foglalkozó összefoglalójában szakértőket idézve a vox.com.

Egy ideig még mindennapjaink rész lesz a maszk. Fotó Getty Images

Lassan haladunk, egyelőre kevés az oltott

"A védőoltás két dózisa után szervezetünkben jó eséllyel kialakul a megfelelő immunválasz: nem leszünk betegek, nem halunk bele a fertőzésbe, ám vírushordozóként - mivel a SARS-CoV-2 ennek ellenére megtelepedhet például az orrunkban - könnyedén átadhatjuk azt másoknak" - emlékeztet az egyik, továbbra is fennálló problémára Barry Bloom, a Harvard Egyetem immunológiai professzora. Az eddigi tapasztalatok alapján a koronavírus elleni védőoltások következtében csökken a megfertőződés és a vírusátvitel lehetősége is, de egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mennyivel, ezért további, klinikai kísérletekből származó adatokra van szükség ennek megállapításához.

"Addig viszont az oltottaknak továbbra is együtt kell élniük a gondolattal, hogy megfertőződhetnek és ők is fertőzhetnek. Ez azt jelenti, hogy továbbra sem feledkezhetünk meg a maszkviselésről, a távolságtartásról és a többi óvintézkedés betartásáról, különösen be nem oltott emberek közelében" - teszi hozzá Bloom. Ahogy telik az idő, és egyre többen szerzik meg az immunitást valamelyik védőoltás segítségével, szakemberek szerint úgy léphetük a "nyitás" megfelelő szakaszaiba. Amiből hármat különböztetnek meg.

h i r d e t é s

Első szakasz: amikor mi, a családunk és a közeli barátaink is be vannak oltva

Ha eljutunk idáig, epidemiológusok arra biztatnak, hogy gondoljuk át, mi az, amit biztonságosan megtehetünk, és mi az, amit még nem. Elmehetünk például a közeli barátainkkal nyaralni, közös szállást foglalva, mellőzve a maszkhasználatot, és az ajánlott távolságtartást? Szakemberek szerint bizonyos feltételekkel igen. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a koronavírus elleni védőoltások nem működnek azonnal.

"Az első adag után legalább két hétnek el kell telnie, hogy bármiféle védelem kialakulhasson, a második dózis után pedig - amit 21 nappal az első után adnak be - legalább egy hetet kell várni" - figyelmeztet Angela Rasmussen virológus. De benne van a pakliban, hogy az oltás nem mindenkinél működik egyformán: bizonyos egészségügyi problémák megakadályozhatják, hogy egyes emberek szervezete megfelelő immunválaszt generáljon, vagyis náluk nem alakul ki a szükséges védettség - hívja fel a figyelmet az egyik lehetséges veszélyre Barry Bloom immunológiai professzor.

Európa-szerte visszásságokat és feszültséget okoz a vakcinahelyzet. Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt. Közben más országokban többen is lemondtak hivatali posztjukról, miután soron kívül megkapták az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Részletek!

A Pfizer/BioNTech és Moderna vakcinája a klinikai vizsgálatok eredményei szerint ugyan 95 százalékos hatékonysággal előzik meg a tüneti betegséget - két dózis beadását követően - , de a védelem nem száz százalékos, amit soha nem szabad elfelejteni. Vagyis nem zárható ki teljesen annak lehetősége, hogy az oltottak esetleg elkapják a vírust és enyhébb tünetek alakulnak ki náluk, amelyek súlyos esetben krónikussá válhatnak, esetleg hosszú távú egészségügyi hatásokat okozhatnak (hosszú COVID). Éppen ezért mindig mérlegelnünk kell.

Egy közös, barátokkal tervezett hétvégi kiruccanás tehát egyelőre nem lesz száz százalékig biztonságos. "Ha az egész baráti társaság átesett a két oltáson, és eltelt annyi idő, hogy mindenkinél kialakulhasson a védettség, jó eséllyel nem lesz gond a közös programból, vagyis alacsony a megfertőződés és afertőzésátadásának kockázata. De csak amennyiben tényleg magukban vannak, vagyis a saját, zárt "buborékukban", és ezidő alatt nem érintkeznek másokkal. Attól a pillanattól kezdve, hogy mással is találkoznak, a helyzet megváltozik" - magyarázza Rasmussen.

Második szakasz: amikor egy városban/megyében kialakult a nyájimmunitás

Sokan vágyunk már erre a helyzetre, de a jelenlegi átoltottsági adatokat látva sajnos még nagyon messze van. A nyájimmunitás eléréséhez szükséges arányokat egyelőre csak megbecsülni lehet: általános vélekedés szerint legalább a lakosság 60-70 százalékának kellene immunitást szereznie hozzá. Anthony Fauci, Amerika első számú járványügyi szakértője szerint az Egyesült Államokban ehhez 75-85 százalékra lehet szükség. De nem azonnal, és nem az ország minden területén egyszerre következik majd be, hanem városról városra, régióról-régióra. "Így a maszkviselés lehet az utolsó óvintézkedés, amit majd elhagyhatunk" - véli Eleanor Murray, a Bostoni Egyetem epidemiológusa. Ekkor azonban az adott területen élők már biztonságosan élhetik mindennapjaikat: szabadon mozoghatnak és szórakozhatnak.

Ami a nyájimmunitás kialakulását megnehezíti a tömeges oltások lassúsága mellett, az az oltóanyagok hiánya, és az oltás elleni tiltakozás. Az emberek még mindig nem úgy gondolnak a védőoltásra, mint társadalmi kötelességre. Egyéni "beavatkozásnak" tartják - magyarázzák az egészségügyi szakemberek, akik kezdettől fogva próbálják megértetni a nyilvánossággal, hogy addig senki sem érezheti magát teljes biztonságban, amíg nincs mindenki biztonságban. Ezért ebben a szakaszban még nem ajánlják a külföldi utazást, különösen azokba az országokba nem, ahol a kevésbé fejlett egészségügyi infrastruktúra és a gazdasági helyzet miatt nincs lehetőség a gyors, hatékony vakcinációra, ezzel együtt a nyájimmunitás kialakulására.

Harmadik szakasz: amikor globálisan is sikerül elérni a nyájimmunitást

Eleanor Murray szerint 2022 előtt valószínűleg nem jutunk el idáig. És ez még optimista becslés. Kevésbé derűlátó szakemberek szerint erre világszinten nem nagyon van esély a közeljövőben. Egyrészt, mert egyelőre nem lehet tudni, hogy a vakcinák pontosan mennyi ideig nyújthatnak védettséget, másrészt azok egyenlőtlen elosztása és az elmaradottabb országok egészségügyi infrastruktúrája miatt a tömeges oltás nehézségekbe ütközhet."

"Az Egyesült Államok, Kanada és Európa ebből a szempontból elég jó helyzetben van" - véli Murray. Az afrikai országok viszont nem. Ezért olyan fontos, hogy létrejöjjenek a COVAX Facility-hez (COVAX-szövetséghez) hasonló kezdeményezések, amelyek szinte minden országot arra késztetnek, hogy egyesítsék erőforrásaikat a járvány gyorsabb felszámolása érdekében. A COVAX célja, hogy év végéig 2 milliárd oltóanyagadagot juttasson el a részt vevő országokba, függetlenül attól, hogy tudnak-e fizetni érte.

"Ha bebizonyosodik, hogy a védőoltások ugyanúgy megakadályozzák a megfertőződést és a vírus átadását, ahogy megelőzik a tüneti betegséget is, akkor az egyes országok megnyithatják határaikat az oltást igazoló turisták előtt. Amennyiben a védőoltások valóban megakadályozzák a fertőzések 95 százalékát, már lehet szabadon utazgatni" - jósolja Murray. De addig fontos, hogy továbbra is betartsuk a szükséges óvintézkedéseket.