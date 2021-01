Koronavírus: a brit mutáns ellen is véd az oltás

Magyarországon már több esetben is kimutatták az új típusú koronavírus brit mutációját, amely az eredeti változatnál jóval gyorsabb terjedésre képes. A hazai kutatóknak azonban már tenyészteni is sikerült ezt a változatot, így könnyebben tanulmányozhatják a kórokozó viselkedését. A vírus tulajdonságainak minél szélesebb körű megismerése a hazai oltóanyag-fejlesztést is előre viszi - ismertette a tisztifőorvos.

Tegnap az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe is újabb vakcina-szállítmány érkezett. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Alig okoz mellékhatásokat az oltás

Biztató a járványhelyzet, de kevés az oltás - részletek itt. h i r d e t é s

A szakember kitért arra, hogy eddig több mint 134 ezer embert oltottak be itthon a koronavírus ellen, és mintegy 4 ezeren már a 2. adagot is megkapták. Az érintettek csak helyi reakciókról, jellemzően apró piros pöttyökről és enyhe nyirokcsomó-duzzanatról számokltak be. Ezeknél súlyosabb mellékhatásokról azonban eddig nem érkezett bejelentés - hangsúlyozta Müller Cecília, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy ő semmilyen utóhatást nem észlelt az oltást követően.

A tisztifőorvos emlékeztetett arra is, hogy két újabb koronavírus-vakcina, a Szputnyik V és a brit AstraZeneca alkalmazását is engedélyezték a magyar hatóságok. Az engedély hat hónapra szól, de egyszer meg is hosszabbítható, további hat hónappal.

Még mindig vannak szabályszegők

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt tegnap 145, szeptember 21-e óta óta pedig már összesen 20618 esetben kellett intézkednie a rendőrségnek. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

Hazamehetett a műtüdőkezelésre szorult koronavírusos kismama. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!