Koronavírus: mennyire biztonságos most színházba menni?

A bukaresti nemzeti színházban és operában, valamint a kolozsvári operában május 14-én és 15-én három előadást tartottak a járványügyi operatív törzs (CBSU) külön engedélye alapján, amely lehetővé tette a nézőtér 70 százalékának megtöltését. A három előadáson részt vevő mintegy 1300 néző vállalta, hogy 14 napig megfigyelés alatt tartsák őket, adataikat pedig regisztrálják. A kulturális minisztérium tájékoztatása szerint mindössze egy személynél, a kolozsvári opera egyik nézőjénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, mégpedig az előadás után nyolc nappal. Bár a nézőket arra kérték, hogy a megfigyelési időszak alatt kerüljék a másokkal történő érintkezést, a hatóságok az eltelt idő miatt azt feltételezik, hogy nem az operában fertőződött meg.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Sikeresnek ítélik a kísérletet

A bukaresti kulturális minisztérium szerint sikeresnek bizonyultak a nagyszámú - beoltott, a COVID-19-betegségen átesett vagy letesztelt - közönség előtt megtartott kísérleti előadások. Ugyanakkor azt ajánlják a rendezvényszervezőknek, hogy egy-egy esemény előtt nyissanak meg több tesztelési pontot, vagy figyelmeztessék a beoltatlan vagy még nem teljes védettséggel rendelkező nézőket, hogy végeztessenek tesztet.

Korrigálják a statisztikát

Romániában egyébként naponta több mint száz, korábban történt halálesettel igazítják ki a hivatalos statisztikát. Az utóbbi két hétben végzett korrekciók nyomán csütörtökig több mint ezerrel emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma, miközben a fertőzések üteme továbbra is lassul. Elsőként Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter beszélt nyilvánosan arról, hogy jelentős eltérés van a közegészségügyi intézet adataira épülő "hivatalos" és a kórházak közvetlen bejegyzéseit összesítő minisztériumi adatbázis között. A kormányfő által elrendelt, és a múlt hónapban lezárult vizsgálat igazolta, hogy a kórházak márciusig hétezerrel több COVID-áldozatot vezettek be saját rendszerükbe, mint amennyi a közegészségügyi hatóság nyilvántartásába is bekerült.

