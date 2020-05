Koronavírus: megnyílnak a horvát határok

A rendelet szerint azok a külföldi állampolgárok és családtagjaik, akik rendelkeznek Horvátországban ingatlannal vagy hajóval, illetve temetésre érkeznek az országba, és ezt megfelelő dokumentumokkal alá is tudják támasztani, átléphetik a határt. Amennyiben más, nem előrelátható személyes okok miatt utaznának Horvátországba, azt megelőzően beutazási engedélyt kell kérvényezniük. Ugyanez vonatkozik az üzleti utakra is. Amennyiben az illető rendelkezik meghívóval, átlépheti a határt, ám ellenkező esetben itt is kérvényezni kell a belépést. Az országban tartózkodáshoz nem kell az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás vagy negatív koronavírusteszt, azonban be kell tartani a közegészségügyi intézet ajánlásait. Amennyiben a Horvátországban tartózkodás alatt valakinél jelentkeznek a Covid-19 betegség tipikus tünetei, azt jeleznie kell a helyi járványügyi hatóságoknak, és illető nem hagyhatja el ideiglenes lakhelyét. A horvátok egyébként eddig 2196 fertőzöttről és 91 áldozatról adtak hírt.

Vendégek egy újranyitott zágrábi kávézó teraszán. Fotó: Getty Images

A szlovákok még várnak az enyhítésekkel

Várhatóan május 20-ától kezdődhet meg Szlovákiában az új koronavírus terjedése miatt márciusban bevezetett korlátozások feloldásának negyedik szakasza - jelentette be Igor Matovic, szlovák kormányfő. Döntését az újonnan diagnosztizáltak viszonylag alacsony számával indokolta. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korlátozások feloldásának feltétele, hogy az újonnan diagnosztizált fertőzések száma alacsony szinten, napi átlagban 25 alatt maradjon. Korábban a korlátozások feloldásának feltételéül azt szabták, hogy a vírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek számának napi átlaga 100 alatt maradjon.

Szlovákiában április 22-én kezdték el a korlátozások feloldásának első szakaszát, akkor a kisebb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások nyithattak meg. Május 6-án a kormány egyidejűleg léptette érvénybe az eredetileg kéthetes ciklusokban tervezett enyhítések második és harmadik fázisát, így lehetővé tették a nagyobb alapterületen működő üzletek és szolgáltatások, a kisebb bevásárlóközpontok, a kültéri sportpályák és a rövid távú szállást nyújtó intézmények megnyitását. Engedélyezték továbbá az istentiszteleteket, illetve kinyithattak az éttermek és bárok teraszai is. A negyedik szakaszban következhet a mozik, az uszodák, a bevásárlóközpontok, a sportlétesítmények és vélhetően az iskolák, óvodák megnyitása. A szlovákok kedd reggelig 1457 koronavírus-fertőzöttről és 26 halottról számoltak be.

Megtiltanák a románoknak a gyülekezést

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett, csütörtökön lejáró rendkívüli állapot után is korlátoznák Romániában a kijárást és gyülekezést. Az erről szóló törvénytervezetet elfogadták a bukaresti kormány hétfői ülésén, amelyet sürgősségi eljárást kérve terjesztenek a parlament elé. Az előírások szerint továbbra sem nyithatnak ki a vendégeket helyben kiszolgáló vendéglátóhelyek, valamint kötelető lesz a védőmaszk viselése a közszállítási járműveken, a munkahelyeken és minden zárt térben. A törvénytervezet továbbra is lehetővé tenné, hogy a hatóságok befagyasszák egyes gyógyszerek és egészségügyi eszközök árát, és versenyvizsga nélkül alkalmazzanak meghatározott idejű munkaszerződéssel a közintézményekben olyan munkaerőt, amely a koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges. Május 15-én veszélyhelyzet váltja fel a rendkívüli állapotot, a hatóságoknak pedig szükségük van erre a törvényes felhatalmazásra ahhoz, hogy meghozhassák az állampolgárok életének és egészségének megvédéséhez szükséges intézkedéseket. Romániában eddig több mint 15 ezer fertőzöttről és 982 áldozatról tudnak.

Segély a rosszul járt osztrák szektoroknak

500 millió eurós segélycsomagot hirdetett az osztrák kormány a vendéglátóipar és a turizmus talpra állítására. Bár a részmunkaidős foglalkoztatással megmentették a munkahelyeket, a nyitvatartási korlátozások idején pedig az állam magára vállalta a működési költségek 75 százalékát, az ágazat számára így is nagy kihívást jelentett a koronavírus-járvány. A nyitást követő időszak sem lesz könnyű a vendéglátósoknak és a turizmusban dolgozóknak, a forgalom ugyanis nem áll helyre egyik pillanatról a másikra. Az ágazat számára kidolgozott segélycsomag arra szolgál, hogy fellendítse a forgalmat, és adókedvezményt biztosítson a gasztronómia és a turizmus szereplőinek. A könnyítések Ausztriában 41 ezer vendéglátóhelyet érintenek, ezekben 145 ezren dolgoznak. Az osztrákok egyébként csaknem 16 ezer igazolt fertőzöttről és 620 elhunytról számoltak be.

Szlovénia 1460 koronavírusos esetet és 102 áldozatot, Szerbia több mint 10 ezer fertőzöttet és 218 halottat, Ukrajna pedig 16 ezer megbetegedést és 425 halálesetet regisztrált keddig.

