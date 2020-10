Koronavírus: ezt követelik a pedagógusok

"Nyitott kapukat döngetnek"

Kézben tartják a koronavírus-járványt hatóságok. Mindenki végzi a feladatát, minden gyanús esetet kivizsgálnak, és mindenki hozzájut a szükséges egészségügyi ellátáshoz - jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A részletekért kattintson ide!

Azt is kérték, hogy mindenki, aki oktatásban dolgozóként karanténba kerül, kapja meg a teljes fizetését, mint ahogyan Kásler Miklós miniszter bejelentette. Felvetették azt is, hogy vezessenek nyilvános adatbázist arról, hány tanuló és hány oktatásban dolgozó került karanténba, illetven hányan fertőződtek meg, kerültek kórházba vagy haltak meg a koronavírus -fertőzés miatt. Követelik továbbá, hogy. Szorgalmazzák, hogy ezek a biztonsági intézkedések legalább olyan szigorúak legyenek, mint a tavaszi érettségi időszakában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) már reagált is a PSZ követeléseire. A tárca megítélése szerint a szakszervezet "nyitott kapukat dönget", hiszen a megfogalmazott követelések többsége megfelel a köznevelési intézményekben már ma is bevett gyakorlatnak. Az Emmi szerint, ahol a koronavírus-fertőzés megjelenik, ott a hatóság azonnal intézkedik: a fertőzöttek és kontaktjaik karanténba kerülnek, és ha szükség van rá, elrendelik a rendkívüli szünetet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarendet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint pedig, ha az iskolákban dolgozó kollégák betartják az óvintézkedéseket - maszkot viselnek és tartják a megfelelő távolságot -, akkor jelentősen csökkenthető a fertőzésveszély.

A tárca szerint egyébként - a PSZ állításával ellentétben - az óvodákban és az iskolákban nyugodtan folyik a munka. A fertőzöttségi adatok is bizonyítják, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, az érintett köznevelési intézmények aránya ugyanis alacsony, mindössze 1-4 százalék. Hangsúlyozták azt is, hogy egyáltalán nem növelné a biztonságot és szakmailag teljesen értelmetlen lenne a pedagógusok rendszeres - akár havonta vagy kéthetente történő - tesztelése. A PCR-teszt ugyanis csak a pillanatnyi állapotot mutatja meg, és semmi garancia nincs arra, hogy ne fertőződjön meg az érintett már akár a tesztelést követő napon. Akinél azonban felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, azt minden esetben ingyenesen tesztelik. Közölték továbbá, hogy az a pedagógus, aki munkavégzés közben fertőződik meg, a munkahelyi balesetekre, megbetegedésekre vonatkozó eljárás alapján teljes összegű táppénzt kap. Ha pedig valaki nem beteg, de karanténba kerül, akkor otthonról tud dolgozni, és természetesen ilyenkor is teljes munkabért kap. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a fertőzöttekről, a karanténban lévőkről és kórházba kerülőkről országos adatbázist vezet az illetékes hatóság, és az adatokat folyamatosan frissíti.

Nem lesz hibrid oktatás

"Nem tudunk egyetérteni a szakszervezet által javasolt hibrid oktatással, jelenleg ez nem időszerű, hiszen az elmúlt két hétben nem nőtt, sőt inkább csökkent a karanténba helyezett csoportok és osztályok száma, emellett ennek a bevezetése hátrányosan érintené a diákok tanulmányi előmenetelét is" - közölte az Emmi. Hozzátették, hogy voltak olyan országok, ahol a koronavírus-járvány első hullámának idején próbálkoztak ezzel, de a rossz tapasztalatok miatt ősszel már nem vezették be. Kiemelték továbbá, hogy a kormány, ahogy tavasszal, most ősszel is komolyan veszi az érettségiző fiatalok és az őket felügyelő, vizsgáztató kollégák biztonságát. Az őszi érettségi vizsgákkal kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozó javaslat elkészült, és az Oktatási Hivatal honlapján már több napja nyilvános - tájékoztattak. Az írásbeli vizsgákat a tavasszal bevált protokoll szerint tartják meg több óvintézkedéssel, és kesztyűt is biztosítanak a dolgozatokat átvevő, kezelő pedagógusoknak. Ugyanakkor a mostani helyzetben a szóbeli vizsgák nem maradnak el.

