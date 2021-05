Koronavírus: május végén már tarthatunk lakodalmat

A szokás szerint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a szerdai kormányülésen elhangzott legfontosabb információkat. A járványhelyzetet úgy értékelte, hogy az utóbbi héten jelentősen csökkent a halálozások és az új koronavírus-fertőzöttek száma, azonban az óvintézkedéseket is be kell tartani addig, amíg nem ezek lazításáról nem születik döntés.

Május végén már tarthatunk lakodalmat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Pünkösd után jön az újabb mérföldkő

A kormány számításai szerint várhatóan a pünkösd utáni napokban eléri az 5 milliót az új típusú koronavírus ellen beoltottak száma, az ekkor életbe lépő enyhítésekről pedig a jövő héten döntenek - közölte Gulyás. Várhatóan a rendezvények megtartásáról is születik határozat, az viszont már most biztos, hogy május 28-ától megtarthatók a lakodalmak, függetlenül attól, hogy addigra elérjük-e az 5 milliós határt - jelentette be.

Táborokat is lehet szervezni

A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a kormány döntése szerint a külföldön beoltott magyarok is kapnak majd hazai védettségi igazolványt. A várható vakcinaszállítmányok alapján pedig úgy számolnak, hogy június közepéig minden jogosultat be tudnak oltani a COVID-19 ellen. A miniszter ugyanakkor arra kért mindenkit, hogy regisztráljon és foglaljon időpontot, ha még nem tette. A nyári táborokkal kapcsolatban pedig Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette, hogy június 1-jétől megtarthatóak, a szervezési munkák pedig akár már ma megkezdhetőek.

