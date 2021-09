Koronavírus: jön a tapaszként feltehető vakcina

Mikor válhatnak elérhetővé a COVID-19 elleni nazális, azaz orrba fecskendezhető vakcinák?

Egérkísérletek tanúsága szerint a vakcinatapasz mintegy tízszer erősebb immunválaszt eredményez a hagyományos, vállizomba adott oltásokkal összehasonlítva - olvasható az Észak-Karolinai Egyetem (UNC) közleményében. Az UNC Chapel Hill-i szakemberei a Stanford Egyetem tudósaival együttműködve alkották meg az apró eszközt, amely mikrotűk segítségével juttatja a bőr alsó rétegébe az oltóanyagot. A közlemény szerint a tapaszt bárki felteheti magának is, ráadásul nemcsak az alkalmazása egyszerűbb, hanem a tárolása is, mivel szobahőmérsékleten, folyamatos hűtés nélkül is hosszú ideig megőrzi minőségét.

A mikrotűs vakcinatapasz fájdalommentesebb megoldás lehet a COVID-19 elleni oltások beadására. Fotó: unc.edu

"A technológia kifejlesztésétől azt reméljük, hogy megalapozhatjuk általa a még gyorsabb globális vakcinafejlesztést, illetve az alacsonyabb dózisokkal, egy fájdalom- és szorongásmentes megközelítéssel javíthatjuk a vakcinákhoz való hozzáférést minden ember számára" - fogalmazott Joseph M. DeSimone, a Stanford Egyetem transzlációs orvostudományi és vegyészmérnök-professzora, az UNC nyugalmazott professzora, a tapaszról a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) című folyóiratban megjelent tanulmány szenior szerzője. A tapasz oltóanyaggal bevont mikrotűi azonos vakcinadózis mellett erősebb immunválaszt váltanak ki, mint az injekciós tűvel beadott oltások, ennél fogva alacsonyabb adagolás esetén is kellő védelmet generálhatnak a szervezetben a COVID-19 ellen.

Bár a mikrotűk alkalmazása évtizedek óta kutatott terület, az amerikai kutatócsoport azonban most számos múltbéli problémát egy csapásra megoldott. Olyannyira, hogy eszközük például többféle vakcinatípusra is optimalizálható lehet, legyen szó akár influenza, bárányhimlő, fertőző májgyulladás vagy az új koronavírus elleni oltásról. Mint azt Shaomin Tian, az UNC mikrobiológiai és immunológiai intézetének kutatója elmondta, e variálhatóság elérése általában véve egy jelentős nehézség a területen dolgozó szakemberek előtt, nekik azonban a 3D nyomtatás segítségével sikerült ezt is lehetővé tenniük. Mikrobiológusok és vegyészmérnökök egy csoportja jelenleg is azon dolgozik, hogy további kísérletek céljából olyan mRNS-alapú vakcinákkal lássák el a tapaszt, mint a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyaga.

