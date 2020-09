Koronavírus: ilyen maradandó szövődményei lehetnek

A COVID-betegek küzdelme sajnos nem ér véget a negatív teszttel, a kórházból való hazatéréssel, vagy a gyógyulttá nyilvánítással. A koronavírus-fertőzésből felépült emberek 40 százalékánál ugyanis szívbetegség, izomrendszert érintő faradtság, különbözőalvászavarokés általános gyengeség jelentkezik.

Komoly hosszú távú szövődményeket hagyhat maga után a fertőzés.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen következményei lehetnek még

Az adatok szerint a gyógyultak jelentős része még hónapokig fáradtságra panaszkodik, és az is gyakran előfordul, hogy a gyógyultak tüdőkapacitásának szintje nem is áll vissza az eredetire. Az intenzív osztályra került embereknél pedig poszttraumás stressz szindróma is jelentkezhet a COVID-19 leküzdése után - sorolta a lehetséges következményeket Szlávik.

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, egyre több bizonyíték van arra, hogy a gyógyultak élete még hónapokkal később sem tér vissza a betegség előtti, normális kerékvágásba. Egy szakember elmondása szerint a koronavírus-fertőzésből való felépülés után egyeseknél erős szívdobogás, emésztési panaszok, komoly verejtékezés és égésre emlékeztető fizikai fájdalmak jelentkeznek. A tünetek rohamszerűen támadnak: napokig javulás tapasztalható, majd újra megjelennek a panaszok. Ha pedig ez az állapot több mint fél évig fennáll, akkor krónikus fáradtság szindrómáról (CFS) beszélhetünk.

Enyhe lefolyás után is jelentkezhet

Az, hogy egyfertőzésután hosszabb ideig drasztikus kimerültséget érzünk, nem meglepő. Ilyenkor ugyanis a szervezetnek nyugalomra és sok pihenésre van szüksége a regenerálódáshoz - a tünetekkel gyakorlatilag ezt követeli ki magának a testünk. Ami viszont ebben az esetben szokatlan, az az, hogy még az enyhe lefolyású koronavírus-fertőzés után is kialakulhat a krónikus fáradtság.

