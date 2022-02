Koronavírus: idén újra lesz szóbeli érettségi

Mint ismert, a koronavírus-járvány miatt 2020-ban és 2021-ben kizárólag írásbeli érettségiket szerveztek Magyarországon, azonban idén visszaállhat a korábban megszokott vizsgarend - írta meg az Eduline. A portál kérdésére az Oktatási Hivatal (OH) közölte, hogy jelenleg nincsenek érvényben rendkívüli szabályok az érettségi vizsgákra vonatkozóan.

A diákok nem örülnek a döntésnek. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A távolságtartás kötelező lesz, a maszk nem

A kormányzat tehát láthatóan azzal számol, hogy két év kihagyás után újból megtartják a szóbeli vizsgákat az írásbeli érettségik után. Az OH már közzé is tette a májusi-júniusi érettségi járványügyi szabályait, és már ebben is kitértek a szóbelikre. Az előírások között szerepel például, hogy az írásbelik során egy teremben maximum 10 vizsgázó tartózkodhat egyszerre, és kötelező biztosítani a minimum 1,5 méteres távolság betarthatóságát.

A szóbelikkel kapcsolatban nem határoztak meg létszámkorlátot, csupán azt, hogy kerülni kell a csoportosulást és itt is ügyelni kell a távolságtartásra. A maszk viselését központilag nem teszik kötelezővé egyik vizsgán sem - sem a tanároknak, sem a diákoknak -, ezzel kapcsolatban az oktatási intézmények vezetői dönthetnek majd.

Egyik döntés sem aratott osztatlan sikert

A portál szerint egyébként az elmúlt évek szóbeli vizsgáinak elhalasztása is vegyes reakciókat váltott ki. "A diákok egy része örült annak, hogy csak írásbeliznie kell, mások viszont ragaszkodtak volna a szóbelihez, az ugyanis jó javítási lehetőség azoknak, akik az írásbeli vizsgán nem szereztek elég magas pontszámot" - írták. Egy végzős osztály viszont már év elején aláírásgyűjtést indított annak érdekében, hogy idén se tartsák meg a szóbeli érettségiket. A petíciót eddig 12 ezren írták alá.

A diákok szerint azért kellene most is eltörölni a szóbeli vizsgákat, mert bár 2021 szeptembere óta "papíron" jelenléti oktatás van a középiskolákban, az elmúlt hónapokban sokan kerültek karanténba a tanárok és a diákok közül is. Így nem biztosított a megfelelő felkészülés lehetősége.

Több szakértő is bízik abban, hogy hamarosan lecseng a koronavírus-járvány ötödik hulláma Magyarországon. Ennek pontos idejét viszont nehéz megmondani, ahogy azt is, hogy ősszel vajon meg kell-e küzdenünk egy újabb hullámmal.