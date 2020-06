Koronavírus: hétfőtől tovább enyhítenek a szomszédban

Románia június 15-étől tovább lazítja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. Ennek keretében enyhítik például a beutazási feltételeket is - jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök. Jövő héttől kezdődően nem küldik már 14 napos otthoni elkülönítésbe vagy hatósági karanténba azokat a Romániába belépő utasokat, akik olyan országból érkeznek, ahol az utóbbi két hétben az egymillió lakosra eső új koronavírus-fertőzések átlaga nem haladja meg a napi öt esetet - ide tartozik például Ausztria, Bulgária és Görögország is. Ezekkel az országokkal a légi közlekedés újraindítását is engedélyezik, és az ilyen országokból nyaralás után hazatérő román turistáknak sem kell elkülönítőbe vonulniuk.

A román miniszterelnök által említett beutazási feltételnek Magyarország is megfelel, tehát hétfőtől várhatóan nem kell otthoni vagy hatósági elkülönítőben kivárnia a koronavírus lappangási idejének leteltét annak, aki Magyarországról érkezik Romániába. Románia azonban egyelőre nem teljesíti a bevezetett kritériumot. Ehhez a csaknem húszmilliós országban száz alá kellene csökkennie a napi esetszám utóbbi kétheti átlagának, márpedig ez még egyszer sem csökkent százötven alá, a napi új fertőzések száma pedig az utóbbi időben többször is kétszáz fölé ugrott. Az ország szombatig 21404 fertőzöttről és 1308 halottról számolt be.

Idős járókelők sétálnak Bukarestben. Fotó: Getty Images

A román járványügyi operatív törzs egyébként további lazításokról is döntött. Szintén június 15-től engedélyezik a nagy bevásárlóközpontok, a kültéri medencék, az óvodák és bölcsődék megnyitását, de a mozik, valamint a plázák játszóterei és beltéri vendéglátóhelyei még zárva maradnak. Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében viszont továbbra is kötelező a védőmaszk viselése a közszállítási járműveken és minden nyilvános zárt térben.

Szlovénia is lazít hétfőtől

Szlovénia jövő hétfőtől újraindítja a nemzetközi közúti és vasúti forgalmat, és engedélyezi a tömegrendezvények megtartását is, maximum 500 főig - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. Mint mondta, június 15-étől már autóbusszal is érkezhetnek turisták az országba - erre eddig nem volt lehetőség. A válságkabinet pénteki jelentése szerint az elmúlt 24 órában 2-vel, 1490-re nőtt az új koronavírussal diagnosztizáltak száma. Új halálesetet azonban nem regisztráltak, így a járvány áldozatainak száma 109 maradt. Az aktív fertőzöttek közül mindössze 6-an vannak kórházban, de senkit sem ápolnak intenzív osztályon.

Horvátország a járvány végénél jár

A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy napban nem nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, és egy ember hunyt el a COVID-19 betegség következtében. A regisztrált esetek száma tehát 2249 maradt, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 107-re emelkedett. Az elmúlt két hétben egyébként 0 és 2 között alakult az országban a napi új betegek száma.. Az elsőfertőzéstöbb mint három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2133 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Még 6-an szorulnak kórházi kezelésre, lélegeztetni azonban senkit sem kell. Horvátország, hogy "megmentse" a nyári idényt, már május végén megnyitotta határait több EU-tagállam állampolgárai előtt. Olaszország azonban egyelőre még nincs a kedvezményezett országok listáján.

Az elmúlt napokban újra nagyobb mértékben nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma nyugat-balkáni országokban. Szerbiában szombatig 12175 igazolt esetet és 252 áldozatot regisztráltak. Szlovákia 1542 fertőzöttről és 28 halottról, Ausztria 17 ezer betegről és 675 elhunytról, Ukrajna pedig több mint 31 ezer megbetegedésről és 890 halálesetről számolt be.

