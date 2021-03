Koronavírus: hétfőtől így változik az életünk

Hetek óta Magyarországon is drasztikusan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma, illetve egyre többen szorulnak kórházi ápolásra a betegség miatt. Ahogy számítani is lehetett rá, újabb szigorításokat kellett bevezetni, melyekről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a csütörtöki kormányinfón. Részleteket az éjfél környékén megjelenő Magyar Közlönyben olvashatunk majd, összegyűjtöttük azonban, hogy mi az, amit már az eddig elhangzottak alapján is tudni lehet.

Mi lesz az iskolásokkal, óvodásokkal?

A középiskolák már tavaly november óta online oktatásra álltak át, április 7-ig azonban az általános iskolák, illetve az óvodák is zárva maradnak. A háromhetes zárást a március 31. és április 7. közötti tavaszi szünet kíséri majd, az eddig elhangzottak szerint ezután nyithatnának újra az iskolák.

Melyik boltokban vásárolhatunk?

Jövő hétfőtől két hétre az üzleteket is bezárják, így március 8-a és 22-e között csak a létfontosságú élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a drogériák és a benzinkutak tarthatnak nyitva. Újabb vásárlási sáv bevezetéséről nem esett szó, így ezeket valószínűleg minden korcsoport ugyanabban az idősávban látogathatja majd. A Kormányzati Tájékoztatási Központ hvg.hu kérdéseire küldött válaszai szerint a dohányboltok is nyitva maradnak a következő két hétben.

Hogyan sportolhatunk?

A boltokhoz hasonlóan két hétre a fitnesztermeket is bezárják. Nyitva maradnak azonban a parkok, arborétumok, amelyekben távolságot tartva, maszkot viselve sétálhatunk, vagy akár futhatunk is. A lezárások, illetve a tavaszi jó idő miatt azonban megnőhet a parkok látogatottsága is, ami miatt nem biztos, hogy csúcsidőben érdemes ezekbe kilátogatni.

Az élelmiszerboltok nyitva maradhatnak. Fotó: Getty Images

Mehetünk fodrászhoz, bankba, hívhatunk szerelőt?

A magánegészségügyi ellátás kivételével a szolgáltatások is leállnak két hétre, ami valószínűleg azt jeleti majd, hogy nem mehetünk fodrászhoz, kozmetikusokhoz, de kérdéses, hogy szerelőt például hívhatunk-e, vagy műszaki hiba esetén elvihetjük-e az autónkat szervizbe. Egyelőre azt sem tudni, hogy a miséket, istentiszteleteket megtarthatják-e az eddigi módon. A hvg.hu kérdéseire küldött, rövid válaszból kiderült, hogy a kaszinók is bezárnak a következő hetekben, a bankfiókok azonban nyitva maradnak. A szolgáltatások működésének tekintetében még nagyon sok a kérdés, amelyre a hamarosan megjelenő közlönyben kaphatunk csak választ.

Bejárhatunk dolgozni?

A cégek jelentős hányada már hónapok óta bevezette az általános home office-t, mivel azonban számos munkakör megkívánja a személyes jelenlétet, így értelemszerűen ezt általánosan nem tehetik kötelezővé. A kormányinfón is kérték ugyanakkor, hogy amelyik munkahelyeken ez megoldható, ott biztosítsák a dolgozók otthoni munkavégzéséhez szükséges feltételeket.