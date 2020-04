Koronavírus: kényszerszabadságon 8,7 millió francia

Franciaországban már több mint 134 ezer embert fertőzött meg és 17167 áldozatot szedett az új típusú koronavírus. Afertőzéskövetkeztében elhunytak közül több mint 6 ezren az idősotthonokban vesztették életüket. A kórházakban jelenleg csaknem 32 ezer embert ápolnak, 6547-an súlyos állapotban vannak. Biztató jel azonban, hogy már egy hete napról napra csökken az intenzív osztályon fekvő betegek száma. Ez arra utal, hogy fokozatosan enyhül a nyomás a francia egészségügyön, amely a koronavírus-járvány kezdete előtt csak 5 ezer intenzív ággyal rendelkezett. A gyógyultak száma egyébként már meghaladta a 31 ezret is.

Sokan kerültek nehéz helyzetbe

A koronavírus okozta helyzet miatt 8,7 millió franciát küldtek kényszerszabadságra, vagyis az összes munkavállaló több mint harmadát. A járvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozások következtében azonban a munkanélküliek száma is megugrott. A kijárási korlátozás első két hetében mintegy 337 ezer francia vállalkozás csökkentette termelését, illetve tevékenységét, emiatt pedig a teljes vagy részleges kényszerszabadságra küldte munkavállalóit. Azóta viszont már 732 ezerre emelkedett a hasonlóan döntő cégek száma.

Segítenek, akinek tudnak

A francia kormány szerdán egy újabb, 110 milliárd eurós mentőcsomagot jelentett be a gazdaságvédelmi intézkedések megerősítésére. Ennek keretében a koronavírus-válság miatt kényszerszabadságon lévők rendkívüli munkanélküli segélyt kapnak az államtól, amely a bruttó fizetésük 70 százalékának megfelelő összeg. A segély összegét a minimálbér 4,5-szereséig átvállalja az állam, az ezen felüli részt a munkáltatók fizetik ki az érintetteknek. (Franciaországban a 35 órás munkahétnek megfelelő havi minimálbér jelenleg bruttó 1539 euró, vagyis mintegy 560 ezer forint. )

Kiemelt jutalmat kapnak továbbá a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozók - nettó 500 és 1500 euró közötti összegben -, valamint 50 százalékkal megemelik a túlórapénzüket is. A karantén idején is dolgozó közalkalmazottaknak 1000 bónusz jár, míg a legszerényebben élők a kijárási korlátozás feloldását követően, vagyis május 15-én 150 eurós gyorssegélyt, valamint gyerekenként további 100 eurós támogatást kapnak. Ez utóbbi intézkedés mintegy négymillió háztartást érint. Ezen felül az egyéni vállalkozóknak egy 7 milliárd eurós szolidaritási alapot is létrehozott a kormány.

