Koronavírus: fertőzésgóccá vált egy születésnapi parti

A partinak West Hoxton, Sydney egyik külvárosi része adott helyet. Összesen harmincan gyűltek össze, hogy megünnepeljék egyikük születésnapját. Mint azt Brad Hazzard, Új-Dél-Wales állam egészségügyi minisztere egy június 28-i sajtótájékoztatón bejelentette, a harminc vendégből huszonnégynél új típusú koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, méghozzá a vírus gyorsan terjedő delta variánsát mutatták ki a tesztek - írta meg az IFLScience. A bulin hat egészségügyi dolgozó is részt vett, akik addigra már megkapták a COVID-19 elleni védőoltásukat, és akik mindegyike megúszta a fertőzést. "Csak hogy hangsúlyozzam, mennyire fontosak a vakcinák... a 24 fertőzött egyike sem volt beoltva" - hívta fel a figyelmet a miniszter, aki szuperterjesztő eseményként hivatkozott a bulira.

Ausztrália járványügyi korlátozásokkal reagált a koronavírus-fertőzések megszaporodására. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

Ausztráliában is terjed a delta variáns

Az új koronavírus delta variánsát (B.1.617.2) elsőként Indiában azonosították, hamar elterjedt azonban világszerte. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint a vírusmutáció eddig a Föld 96 országában bukkant fel, és mára dominánssá vált a többi között az Egyesült Királyságban, Indiában és Oroszországban is. Ausztrália viszonylag jól kezelte a pandémia korábbi hullámait, a delta variáns megjelenése azonban itt is a járvány felgyorsulásával fenyeget. Ennek következtében jelenleg az ausztrál lakosság mintegy négyötöde, több mint 20 millió ember él járványügyi korlátozások alatt - lokálisan ez a legnagyobb volumenű hatósági intézkedés a világjárvány kezdete óta.

A delta variánsról ismert, hogy fertőzőbb, mint az eredeti, vuhani törzs, illetve agresszívabb is a szervezetbe jutva. Mi több, valamelyest a meglévő vakcinák hatékonysága is alacsonyabb a delta variáns esetében. Fontos azonban hozzátenni, hogy a védőoltások továbbra is hatékonyan képesek meggátolni, hogy a COVID-19 kórházi kezelést igénylő panaszokat okozzon. Mint azt megírtuk, a delta variáns jelentette kockázatok tükrében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a közelmúltban úgy foglalt állást, hogy azok számára is szükséges lenne folytatni a maszkviselést, akik már megkapták a teljes oltási sort a COVID-19 ellen.

