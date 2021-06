WHO: két oltás után is kell maszkot hordani

A WHO arra kéri a már beoltottakat, hogy ne hagyjanak fel a maszkviseléssel. A delta variáns ugyanis jelentősen fertőzőbb a korábban ismert vírusváltozatoknál.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra kérte azokat, akik két koronavírus-oltást is kaptak, hogy a jövőben is viseljenek maszkot és tartsák be a távolságtartási szabályokat a delta variáns terjedésének megfékezése miatt - írja a CNBC cikke alapján a Telex.

Koronavírus: ilyen gyorsan terjed az új mutáns, a delta plusz Mutatjuk, mit tudunk róla eddig. Kattintson! h i r d e t é s

Továbbra is védenünk kell magunkat

"Az emberek nem érezhetik magukat biztonságban csak azért, mert két vakcinadózist kaptak. Továbbra is meg kell védeniük magukat" - mondta Dr. Mariangela Simao, a WHO gyógyszerelosztásért felelős aligazgatója. "A vakcinák nem fékezik meg a közösségi terjedést. Az embereknek maszkot kell hordaniuk, jól ventillált helyeken kell tartózkodniuk, kezet kell mosniuk és távolságot kell tartaniuk, illetve el kell kerülniük a tömegeket" - tette hozzá.

A WHO szerint a COVID-19 elleni védőoltás felvétele után sem szabad elhagyni a maszkviselést. Fotó: Getty Images

A nyugati világban folyamatosan lazítanak a járvány miatt meghozott védekezési szabályokon az oltáskampányok előrehaladott állapota miatt, illetve a fertőzésszámok is folyamatosan csökkennek, de a WHO szerint a delta variáns újabb veszélyt jelent. Ami Magyarországot illeti: a múlt csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy 5 és fél millió beoltottnál megszűnik a kötelező maszkhasználat.

Koronavírus: új, "olimpiai" variánstól tartanak Japánban. Kattintson a részletekért.