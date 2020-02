Koronavírus: felgyógyult, de újra beteg lett

Miközben Európában egyre több országban jelenik meg az új koronavírus, Japánban is emelkedik a betegek száma. Ráadásul a hatóságok most egy olyan esetet is jelentettek, ahol az illető másodszorra fertőződött meg a COVID-19-cel, a betegséggel, amit a koronavírus terjeszt.

A Guardian tudósítása szerint egy negyvenes éveiben járó idegenvezetőnő koronavírus-tesztje pozitív lett szerdán, miután mellkasi fájdalmakkal és kaparó torokkal ment kórházba. A nőnél január 29-én egyszer már diagnosztizálták a koronavírust, de február 1-jére el is múltak a panaszai, 6-án pedig negatív lett a tesztje, így kiengedték. Ezután saját bevallása szerint kizárólag otthon tartózkodott és maszkot viselt - mégis újra megbetegedett.

Egy idegenvezetőnő az első visszaeső beteg Japánban. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Két felvonásban támad a koronavírus?

A japán hatóságok szerint ő az első, aki visszaesett gyógyulása után, de Kínából több hasonló esetet jelentettek már. Philip Tierno, a New York Egyetem professzora szerint ez arra enged következtetni, hogy a vírus akár kétfázisú is lehet. "Lehet, hogy elsőre csak enyhébb tünetekkel jelentkezik a fertőzés, mikor még szunnyadó állapotban van a testben a vírus, majd később jobban fellobban, amikor eléri a tüdőt" - magyarázta a szakember.