Koronavírus: ezt kockáztatják az oltatlanok

Az antitestek körülbelül 4-6 hónapig napig nyújtanak védelmet a koronavírus-fertőzésen átesett vagy beoltott embereknek. Ezért szükség van a harmadik oltásra is - fogalmazott Kacskovics Imre.

Nagy a veszély

A szakértő szerint a koronavírus a különböző mutációk révén egyre agresszívebb lesz, ezért arra is fel kell készülni, hogy újabb és újabb oltásokra is szükség lehet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy aki nem oltatja be magát, az a halált vagy a maradandó károsodásokat kockáztatja. Az immunológus elmondása szerint száz fertőzöttből két ember belehal a COVID-19-betegségbe, húsz pedig maradandó károsodással kerül ki a kórházból.

Ezzel is csökkenthetjük a kockázatot

Az oltás mellett azonban már megelőző intézkedések fontosságát is hangsúlyozta Kacskovics Imre. Mint mondta, a maszk és a távolságtartás csökkenti megfertőződés esélyét, és azt is, hogy továbbadjuk a fertőzést.

Az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet tartanak a kórházi oltópontokon. Hétfőtől tehát 7 és 19 óra között, akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is igényelhetjük az oltást a kórházi oltópontokon. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat.