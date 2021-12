Koronavírus: elhunyt 460 ember, 538-an vannak lélegeztetőgépen

Az elmúlt három nap alatt összesen 27 830 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 096 718 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 460 többségében idős, krónikus beteg, 7438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 538-an vannak lélegeztetőgépen - írta a kormányzati Vakcinainfó.

96 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. Fotó: Getty Images

A beoltottak száma 6 120 959 fő, közülük 5 839 078 fő már a második oltását is megkapta, 2 477 399 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 877 251 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 185 141 főre emelkedett.

Az Oltási akció első hetén összesen 784 ezren vettek fel oltást, közülük 643 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 96 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány meghosszabbította az Oltási akciót, így december 5. vasárnapig akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.

h i r d e t é s

A kórházak ezen a héten is megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot az elkerülheti a várakozást. A megerősítő harmadik oltás is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A megerősítő oltás ismét 80-90 százalékra képes emelni a védettséget.

Hogyan működnek az mRNS-technológiával készült vakcinák? Mi történik a beadást követően és hogyan segít a vírussal szembeni védekezésben? Összegyűjtöttük néhányat a legfontosabb kérdések közül a témában.