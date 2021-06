69 új fertőzöttet találtak, 215-en vannak kórházban.

Az elmúlt időszakhoz képest kevesen kapták meg a második oltásukat, de továbbra is javul minden hazai koronavírusjárvány-mutató.

Az új fertőzöttek száma

Összesen 69 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 844 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a központi tájékoztató oldalon. Elhunyt 1 krónikus idős beteg, így az elhunytak száma 29 972 főre emelkedett.

Az elmúlt napokhoz képest csökkent a második oltást megkapók száma Fotó: Getty Images

215 beteg kórházban

Folyamatosan nő, jelenleg 736 854 fő (467-tel lettek többen egy nap alatt), az aktív fertőzöttek száma pedig 41 018 főre csökkent (az előző napihoz képest -399). 215 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (az előző napihoz képest-26), közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen (az előző napihoz képest -2). A beoltottak száma 5 445 544 fő (közel 14 ezren vették fel az első oltásukat), közülük 4 657 776 fő már a második oltását is megkapta (az elmúlt napokhoz képest kevesen, csaknem 38 ezren kapták meg a második dózist).

Lazítások várhatóak

A napi elhunytak száma utoljára 2020. szeptember 11-én volt ennyire alacsony, mint most, és most már a többi járványügyi adat is kedvezően alakul. A kormány várhatóan tovább enyhít a védelmi intézkedéseken - erről Novák Katalin, a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs vezetője posztolt a Facebookra szerdán. Ebben az állt, hogy a jelenlegi járványügyi korlátozások döntő részét feloldja a kormány, ha az átoltottak száma eléri a 5,5 milliót.