Koronavírus: durvábban terjed, mint gondoltuk?

A COVID-19 járvány terjedésével egyre több információhoz jutunk nemcsak a SARS-CoV-2 vírusról, a tüneteiről, lehetséges szövődményeiről, kezelési módjairól, hanem a megfertőződés körülményeiről is. Egy friss dél-koreai tanulmány készítői nemrégiben arra jutottak, hogy az amerikai járványügyi hivatal (CDC) által eddig javasolt, és biztonságosnak vélt 1,8 méteres távolságtartás zárt térben nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy elkerüljük a megfertőződést - erről számolt be témával foglalkozó cikkében a Los Angeles Times.

A beülős éttermek koronavírus-fertőzés szempontjából rizikós helyek. Fotó: Getty Images

A dél-koreai eset

Lee Ju-hyung dél-koreai epidemiológus az utóbbi hónapokban nagyrészt kerülte a beülős éttermeket, amikor viszont néhány alkalommal mégis ott vacsorázott, mindig magával vitte szélmérőjét, hogy ellenőrizhesse a beltéri levegő áramlásának sebességét. Ezt azért tartotta fontosnak, mert egy, a kollégáival nyáron végzett kísérlet eredményei óvatossá tették. A kísérlet során az epidemiológusok modellezték azokat a körülményeket, amelyek akkor álltak fenn, amikor a Dél-korai Jeonju egyik éttermében három vendég elkapta a koronavírust. (Az erről készült ábra itt tekinthető meg). Az eredményeket összegző tanulmány - amelyhez egy aerodinamikára szakosodott mérnök segítségét is kérték - múlt héten jelent meg a Journal of Korean Medical Science folyóiratban.

Lee és csapata a kísérlet során mindent pontosan ugyanúgy helyezett el, mint ahogy az az étteremben volt, június 12-én. A megfertőződött középiskolás diák és egy harmadik vendég, aki szintén elkapta a koronavírust, közvetlenül a mennyezetre szerelt légkondicionálóból érkező levegő útjában ült. Azok, akik háttal voltak a légáramlatnak, nem fertőződtek meg. (A harmadik fertőzött a vírust terjesztő asztalánál foglalt helyet.) A csapat megerősítette, hogy a három betegnél a fertőzést okozó koronavírus genomja megegyezett, ami arra utalt, hogy a vírus ugyanabból a gócpontból származott: mint később kiderült, mindhárman ugyanattól a vendégtől kapták el.

"Hihetetlen, hogy annak ellenére, hogy az étteremben tartózkodók megfelelő távolságra ültek egymástól, és az asztalokat is szellősen rendezték el, az áramló levegő útjában ülők mind elkapták a SARS-CoV-2 vírust. Afertőzésmintázata azt mutatta, hogy apró cseppek vagy nagyobb aeroszolok útján terjedt: a vendégek arcára szállt, és be is lélegezhették"- magyarázta Linsey Marr, a Virginia Tech környezettechnikai professzora, aki egyébként szerzőként nem vett részt a tanulmányban. Az étteremben mért légsebesség - figyelembe véve, hogy nem volt természetes szellőzés - körülbelül 1m/s volt, ami nagyjából megegyezik egy működő ventilátor által kavart légáramlás sebességével. Az egyik fertőzött, aki több mint 20 lábnyi, azaz nagyjából 6 méternyire ült a koronavírusos vendégtől, öt perc alatt megfertőződött.

Marr, aki a vírusok levegőben való terjedését tanulmányozza, elmondta, hogy az ötperces időintervallum figyelemre méltó, és arra utal, hogy a koronavírusos beteg által kibocsátott vírus-cseppecskék elég nagyok voltak ahhoz, hogy nagy vírusterhelést okozó mennyiséget hordozzanak, mégis elég kicsik, hogy hat métert tudjanak a levegőben "utazni". Következtetése szerint a megfertőződött diáknak nagyobb vírusmennyiséget kellett kapnia, amelyet valószínűleg 50 mikronos - vagyis igen nagy - méretű aeroszolok szolgáltattak. Mivel erős volt az étteremben a légáramlat, a fertőző vendég és a többiek közötti távolság nem bizonyult biztonságosnak. "Nem véletlen, hogy járvány idején beülni egy étterembe és huzamosabb ideig ott tartózkodva fogyasztani az egyik legkockázatosabb dolog" - hívta fel a figyelmet a veszélyforrásra Marr. (Erre Magyarországon a korlátozások miatt jelenleg nincs lehetőség, de érdemes lesz észben tartani, ha az éttermek ismét kinyitnak.)

A Jeonju-ban történt koronavírus-fertőzések okára, vagyis inkább okozójára kontakt követéssel derült fény. Az eset eleinte azért volt rejtélyes, mert a városban akkor már két hónapja nem regisztráltak egyetlen fertőzöttet sem. Végül a Dél-Koreában működő digitális platform segítségével - a szakembereknek 10 perc alatt sikerül hozzáférniük a fertőzött személyek hitelkártya-adataihoz és mobiltelefon GPS-adataihoz - kiderült, hogy az étteremben a diáklány rövid ideig egy légtérben tartózkodott egy másik tartományból érkezett koronavírusos nővel.

Nem véletlen, hogy a tanulmány eredményei aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a CDC által ajánlott, 1,8 méteres közösségi távolságtartás, és a 15 perces "időkorlát" egy-egy ember közelében elég-e ahhoz, hogy biztonságban legyünk egymástól és elkerülhető legyen a fertőzés átadása. A szerzők éppen ezért a karanténra és az epidemiológiai vizsgálatokra vonatkozó irányelvek frissítését javasolják, hogy ezeket a tényezőket is figyelembe véve hatékonyabban nyomon követhető és megelőzhető legyen a COVID-19 járvány terjedése.

A dél-koreai kutatás eredményei egyébként összecsengenek egy júliusi kínai tanulmányéval, amely egy Guangzhou-beli esetet dolgozott fel. Itt a város egyik éttermében három család fertőződött meg, miután több mint egy órát töltöttek egy légtérben egy koronavírusos vendéggel. A látogatást követően tíz embernek lett pozitív a koronavírus-tesztje, ők mindannyian a plafonra szerelt légkondicionálóból kiáramló levegő útjában ültek az egymástól körülbelül 2 méterre elhelyezett asztaloknál. Hasonló eset történt augusztusban egy dél-koreai város kávézójában is, ahol egyetlen vendég - ráadásul a galérián ülve - 27 másikat fertőzött meg.