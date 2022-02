Koronavírus: csaknem 18 ezer új fertőzött

Az elmúlt 24 órában 17894 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1600411 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 88 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 636 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 330 876 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 899 fő. 4451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen.

Hosszabb ideig él a kétszer oltottak védettségi igazolványa

Hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához - jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a virológusok többsége szerint az ötödik hullám csúcsán jár Magyarország, és amilyen gyorsan felfutott a fertőzésszám, annak csökkenése is olyan sebességgel várható. A vírus az ötödik hullámban lényegesen gyorsabban terjed, mint korábban, de sem a kórházban kezeltek száma, sem az elhunytaké nem közelíti meg a megelőző hullámokét.

h i r d e t é s

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. A negyedik oltás is már foglalható és felvehető, akár az oltási akciók keretében is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap - olvasható a honlapon.