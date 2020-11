Koronavírus: az agyat is károsítja

Habár elsősorban légzőszervi betegségnek tekinthető, a koronavírus-fertőzés okozta COVID-19 más szerveket is károsíthat. A Massachusettsi Általános Kórház kutatói mágneses rezonancia spektroszkópia (MRS) vizsgálatot végeztek el néhány olyan fertőzöttön, akiknél a koronavírus neurológiai tüneteket is produkált. Az agyukban olyan károsodást figyeltek meg, amelyek általában az oxigénhiányos zavarral (úgynevezett hipoxiával) járó betegségekre jellemzőek. Eredményeikről az American Journal of Neuroradiology számolt be elsőként.

Ez lehet a furcsa tünetek oka

A koronavírus agyra gyakorolt hatásával egyelőre viszonylag kevés tanulmány foglalkozott, a kutatók azonban feltételezték, hogy a korábban már megfigyelt neurológiai zavarokat szintén a szövetek nem megfelelő oxigén-ellátottsága váltja ki. Az egyik legismertebb ilyen neurológiai zavar a szag- és ízérzékelés tompulása, de sok betegnél számoltak be szédülésről, zavarodottságról, többeknél pedig stroke is kialakult. Ratai Éva-Mária, a kórház Radiológiai Osztályának kutatója szerint sok tünet még akár hónapokkal az után is fennáll, hogy a vírus már teljesen kiürült a páciensből.

Az agyunkat is károsíthatja a koronavírus. Fotó: Getty Images

A speciális mágnesesrezonancia-vizsgálattal is megerősítették a korábbi elméletet: annál a koronavírusos betegnél, aki a legsúlyosabb fehérállományi károsodást szenvedte el, a laktátszint is megemelkedett, ami az oxigénhiány okozta agykárosodás egyik jele. A három vizsgált COVID-19-beteg közül kettő intenzív ellátásra szorult, egyiküknél a vizsgálat rövidebb szívmegállás nyomait is felfedezte.

A koronavírus valószínűleg az úgynevezett ACE-2, a tüdőben és az agyban is jelen lévő receptorokon keresztül jut az idegsejtekbe. A hipoxia, azaz oxigénhiányos állapot során az agytörzs légzésért felelős területe azonnal kemény munkára fogja a mellkas izmait és a rekeszizmot, hogy szaporább levegővétellel kompenzálja a csökkent oxigénszintet. Néhány COVID-19-betegnél azonban hiába fogy a szervezetből vészesen az oxigén, ez a reflexszerű válasz nem érkezik meg, így észre sem veszik, hogy lényegében fuldokolnak. Ez az úgynevezett "csendes hipoxia" - melyről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk - is utalhat agykárosodásra.