Koronavírus: a háziállatok nem terjesztik

A koronavírus-járvány terjedésével egyre több, a témát érintő mém, karikatúra árasztja el az internetet, közösségi oldalakat. Az egyik ilyen elhíresült fotón egy vuhani lakos állt az utcán, pórázon tartva a macskáját, akinek pofájára egy házilag átalakított egészségügyi maszkot adott. Akkor még mindenki viccnek tartotta a dolgot, de miután február 27-én megérkezett a hír az első kutyáról, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje, egyre több kínai gazdi kezdte maszkkal védeni kis kedvencét.

Kína heteken át cenzúrázott Egy kedden, Kanadában közzétett tanulmány szerint Kína hetekig cenzúrázott az interneten az új koronavírussal kapcsolatban megjelenő minden hivatkozást, mielőtt hivatalosan is beismerte, milyen kiterjedt a járvány. Részletek itt.

A hatóságok közleménye szerint a kutya tulajdonosa is elkapta a COVID-19 fertőzést, ezután vizsgálták meg szőrmókját, akinek bár tünetei nem voltak, pozitív lett a tesztje. A biztonság kedvéért pedig 14 napos karanténba helyezték az ebet - ahogy a többi hasonló esetben is ezt tanácsolják az illetékesek.

Szakemberek óva intenek attól, hogy maszkot adjunk a kutyákra. Fotó: Getty Images

A CNN cikke szerint azonban a kutatók úgy vélik, nincs ok azt feltételezni, hogy a háziállatok elkaphatják és terjeszthetik a koronavírust. Azt pedig, hogy akkor miért lett pozitív a hongkongi állat tesztje, azzal magyarázzák, hogy a kórokozó egyszerűen megtapadt a testén (például mikor a gazdája simogatta), és ott életképes maradt. Mint beszámoltunk róla, friss vizsgálatok szerint a SARS-CoV-2 vírusról kiderült, hogy fém felületen például 48 órán át is elélhet, és ezek szerint hasonló vonatkozhat az állatok bundájára is. "A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a koronavírus terjedésének szempontjából a kutyák nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint például az ajtókilincsek" - nyilatkozta Sheila McClelland, egy hongkongi állatvédő szervezet alapítója.

Mit tegyenek a gazdik a koronavírus ellen?

Szakértők ezért nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy nem kell megijednie a kisállat-tartóknak. Pár nap alatt így is megugrott a Hongkongban és Kínában az utcára kidobott kutyák, macskák, mert gazdáik vélhetően attól tartottak, hogy tőlük kapják majd el a fertőzést. A helyi állatvédők pedig már így maximum kapacitással dolgoznak, mivel sok család a karantén vagy kórházi kezelés miatt kénytelen volt magára hagyni kis kedvencét. A tragikus helyzetről az nlc.hu számolt be részletesen korábbi cikkében.

De mit tehet egy gondos gazdi, aki védeni szeretné a szőrös és nem szőrös családtagokat is? Állatorvosok szerint maszkot nem szükséges adni az állatokra, sőt veszélyes is lehet, hiszen megijedhetnek tőle, bepánikolva pedig kezelhetetlenné válhatnak. A szakemberek tanácsa szerint érdemes fokozottan ügyelni a higiéniára a kutyákkal, macskákkal kapcsolatban is: minden simogatás után mossunk kezet. A sétáltatást követően pedig fertőtlenítő kendővel áttörölhetjük a tappancsukat is, de ezt ne vigyük túlzásba, különben kiszáradhatnak a talppárnáik.