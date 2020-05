Koronavírus: a bölcsődei és óvodai ügyelet szabályai

Lassan megtelnek élettel a bölcsődék, mert a szülők egyre inkább élnek az ügyelet lehetőségével - nyilatkozta Péntek Ágnes, a Magyar Bölcsődék Egyesületének alelnöke szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a koronavírus-járvány idején az intézmények ingyenesen, 5 fős csoportokban biztosítják a gyermekfelügyeletet. Müller Cecília pedig arról beszélt szerdán, hogy az ügyelet lehetősége nemcsak a szülők, hanem a gyermekek dolgát is megkönnyíti, a kicsiknek ugyanis nagy a mozgásigénye, amelyet otthon nehezebb kielégíteni. A kisgyermekek ráadásul a közösséget és a fizikai érintkezést is sokkal jobban igénylik. Nagyon fontos azonban, hogy csak egészséges gyermeket vigyünk közösségbe - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

"A szülőknek semmi okuk az aggodalomra." Fotó: Getty Images

Tanácsok a gondozóknak és a szülőknek

Ügyelni kell arra, hogy lelkileg és mentálisan is megkönnyítsük a gyerekeknek a koronavírus-járvány miatt kialakult, új helyzetet - emelte ki Müller Cecília. Mint mondta, jó idő esetén nagyon fontos, hogy lehetőség nyíljon a szabadtéri játékra, ehhez azonban a jelen helyzetben a könnyen tisztítható és jól fertőtleníthető eszközöket javasolja. A vegyszert azonban minden esetben alaposan le kell öblíteni a tárgyakról, mielőtt újra a gyermekek kezébe adnánk őket. Megemlítette, hogy néhány közösségi játékot - például a fogócskát - át kell alakítani úgy, hogy a gyermekek minél kevesebbszer érjenek egymáshoz, és lehetőség szerint távolságot is tudjanak tartani egymástól.

Elengedhetetlen továbbá, hogy a gondozók és a szülők egyaránt törekedjenek arra, hogy a kicsik minél előbb megtanulják a személyes higiéniai szabályokat, például a helyes kézmosást és a kezek szárazra törlését, valamint a papírzsepkendő helyes használatát. Ez minden élethelyzetben fontos, ám a koronavírus-járvány idején még nagyobb szerepet játszik. Figyelni kell arra is, hogy a zárt tereket gyakran szellőztessük, és lehetőleg magas hőfokon mosható ágyneműt és egyéb textileket használjunk. A tisztifőorvos emellett arra kéri a szülőket, hogy ha megoldható, a gyermekek a járvány alatt ne vigyenek be otthonról játékot az intézménybe.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy több intézmény is vállalta, hogy meghosszabbítja nyitvatartási idejét, hogy a koronavírus-járvány frontvonalában dolgozó szülők gyermekeinek is tudják biztosítani a felügyeletet. A tisztifőorvos egyúttal meg is köszönte a kisgyermek-gondozók munkáját.

Újabb védőeszközöket szállítottak ki

Az is elhangzott, hogy tegnap 27 kórházba és 11 további, a koronavírus elleni védekezésben résztvevő helyszínre szállítottak új védőeszközöket. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt. Elmondta azt is, hogy már 535, hatósági házi karanténban lévő ember vállalta az elektronikus megfigyeléshez használt szoftver telepítését és használatát, illetve mától több határátkelőt is megnyitottak.

A tájékoztatón Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is megszólalt. Mint mondta, több program is elindult a munkahelyek megóvásáért. Az egyik ilyen a bértámogatás, amelyre már 5400 vállalkozás pályázott.

