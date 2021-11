Koronavírus: 5300 fertőzött és 165 halott itthon

Újabb 5323 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 966 167-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 165 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 32 336-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbb elhunytak közül 12-en 50 évesek vagy annál fiatalabbak voltak - a legfiatalabb tegnapi áldozat 32 éves volt -, 11 személynek pedig nem volt alapbetegsége.

Nem minden stressz káros, és bizonyos típusú stressz mérsékelheti is a koronavírus megbetegedés kockázatát és lefolyását. Mint ahogy más stresszfajták elősegíthetik a fertőzés elleni immunválasz gyengülését.

5811-en vannak kórházban

Jelenleg 106 594 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5811-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 545-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 827 237 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 41 353 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 7,87 millió tesztet végeztek már el az országban.

Előkészítik a koronavírus elleni oltóanyagot a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórházban.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Oltási akcióhetet tartanak

Eddig már 6 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,77 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is főként az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns) terjed, amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát.

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, oltási akcióhetet szervez a kormány a kórházi oltópontokon az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A kampány november 22-e és 28-a között zajlik majd. Egyébként továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már 1 millió 629 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

Az oltások önmagukban már nem tudják megállítani a koronavírus terjedését egy brit járványügyi szakember szerint. Mint mondta, még öt karácsonyi szezonban számolni kell valamilyen korlátozással.