Koronavírus: 4-en haltak meg a hétvége alatt

Újabb 64 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 808262-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 4 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29996-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége ezúttal is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

82-en vannak kórházban

Jelenleg 38071 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 82-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 18-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 740195 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 2332 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,16 millió tesztet végeztek már el az országban.

Egy fiatal megkapja az igazolást, miután beoltották a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Balázs Attila

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 5,5 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,05 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), ezért ismét fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt. Már a Magyarországon élő külföldiek, a külhoni magyar állampolgárok, és az országunkkal közös határok mentén élők is kérhetik az új típusú koronavírus elleni oltást. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm, és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás is foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma meghaladta az 5,5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ennek értelmében szombattól - a kórházak és szociális intézmények kivételével - mindenhol eltörölték a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett, kötelező maszkviselést. Emellett már védettségi igazolvány nélkül is szabad a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra. Megszűntek továbbá az üzletekre vonatkozó korlátozások is.

