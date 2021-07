Orbán: "csalfa remény, hogy elbújhatunk oltatlanul a vírus elől"

Pénteken a beoltottak száma eléri az 5,5 milliót, ennyi beoltott ember délutánra, estére talán már meglesz, és akkor újabb korlátozásokat oldanak fel, például nem kell maszkot viselni - jelentette be Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy pénteken-szombaton eléri az ötmilliót azok száma is, akik már a második oltást is megkapták.

