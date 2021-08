Koronavírus: 340 új fertőzött itthon

A koronavírus negyedik hulláma Nyugat-Európában megindult, és Magyarországra is meg fog érkezni. Részletek!

Újabb 340 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 811 121-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 6 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30 052-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

76-an vannak kórházban

Jelenleg 9 539 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 73-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 10-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 771 530 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 865 személy van hatósági házi karanténban, és csaknem 6,5 millió tesztet végeztek már el az országban.

Megmérik egy nő testhőmérsékletét, mielőtt beoltják őt a koronavírus elleni.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Elérhető a 3. oltás

Eddig már csaknem 5,7 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már Magyarországon is terjed az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. Az eddigi információk szerint már 187 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

A gyerekeket is oltják

A 12-17 éves korosztályban is folyamatosan zajlik a vakcinázás, de augusztus 30-án és 31-án, valamint szeptember 2-án és 3-án oltási akciót is szerveznek az iskolákban. A szülők az intézményektől kapnak tájékoztatást és augusztus 25-éig kell visszajelezniük, hogy kérik-e gyermeküknek a koronavírus-oltást. A diákok immunizálása egyébként a Pfizer-vakcinával fog történni, az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.

Mindenki vegyen rá legalább egy, eddig be nem oltott embert a családjában, a munkahelyén arra, hogy kérje a koronavírus elleni védőoltást. Ötszáz beoltottból ugyanis egy fertőződik meg, és a betegség lefolyása nála is enyhébb, mint az oltatlanoknál - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Kattintson a további részletekért!