Koronavírus: 154 áldozat itthon

Újabb 4977 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 218 295 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 154 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 37 530-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Pfizer-vakcinával oltanak be egy kislányt Miskolcon. Fotó: MTI/Vajda János

519-en vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 154 511 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5856-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 519-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 026 254 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 45 852 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 8,94 millió tesztet végeztek már el az országban.

Így áll a hazai átoltottság

Ezért terjed ilyen gyorsan az omikron variáns. h i r d e t é s

Mivel már Magyarországon is jelen van az omikron vírusvariáns, most még fontosabb az oltás felvétele. Eddig egyébként 6 208 430 személyt oltottak be itthon a koronavírus ellen, 5 923 284-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 065 350-en meg is kapták az ismétlő oltást. Aki szeretné beoltatni magát, itt foglalhat magának időpontot, ha már rendelkezik érvényes regisztrációval, vagy a háziorvosától is kérheti az oltás beadását.

Időpont nélkül is mehetünk oltásra

December 16-án, csütörtökön újabb oltási akció kezdődött, a következő időpontokban lehet előzetes időpontfoglalás nélkül menni az oltópontokra:

december 17-én, pénteken 14-18 óra között,

december 18-án, szombaton 10-18 óra között.

Kiemelendő, hogy az oltási akcióban csak a 12 év felettieket oltják a kórházi oltópontokon, az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak időpontfoglalással vagy a házi gyermekorvosoknál lehetséges. A gyermekek oltásához folyamatosan nyitva van a regisztráció és az időpontfoglaló is. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket, és regisztrációjukat már érvényesítették.

Megváltozott a vírusos megbetegedések szezonalitása, a járvány miatti lezárások ugyanis a kórokozók terjedését is jelentősen befolyásolták.