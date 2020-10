Újabb 1068 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). Magyarországon immár 37 664-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 21 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 954-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Meghalt egy 43 éves férfi is, a feltüntetettek alapján tüdőnagyobbodás, jobb oldali tüdőtályog, lépnagyobbodás szerepelt alapbetegségei között. Az elhunytak 46 százaléka fővárosi.

Koronavírus: 138-an vannak lélegeztetőgépen itthon. Fotó: illusztráció, Getty Images

1252-en vannak kórházban

Jelenleg 25 862 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 33 százalékuk budapesti. A kórházaknál elrendelt új, dinamikus adatszolgáltatás alapján 1252 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 138-an vannak lélegeztetőgépen. Közben viszont 10 848 személyt már gyógyultnak minősítettek. A legfrissebb adatok szerint 22 215 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 825 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Orbán: folytatódik a járvány felfutása h i r d e t é s A koronavírus-járvány várható alakulásáról és az orvostársadalmat érintő legújabb intézkedésekről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök szombat esti Facebook-videójában. Kattintson a részletekért.

Fontos a védekezés

Jelenleg a koronavírus-járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus már közösségben terjed, ezért a már érvényben lévő és könnyen betartható általános szabályoknak most még nagyobb jelentőségük van. Az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett már a mozikban, a színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is kötelező a maszk használata. Este 11 óra után pedig be kell zárni a vendéglátó- és szórakozóhelyeket.

Emellett - az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében - továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Ganxsta Zolee is elkapta a koronavírust, tévés forgatáson fertőződött meg az 54 éves zenész - további részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.