Koronavírus: jön a magyar teszt

Egyszerűen és gyorsan képes kimutatni a koronavírust a magyar tulajdonú Omixon Biocomputing Kft. qPCR-tesztje - írja a hvg.hu. A termék a CE-jelölést is megkapta, ami azt jelenti, hogy az előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Gazdasági Térségben.

Koronavírus: magunkat is szűrhetjük ezzel a gyorsteszttel

A koronavírus-tesztelés a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú, azonban az eredményre - és bizonyos esetekben a mintavételre is - akár napokat is várni kell. Épp ezért hatalmas változást hozhatnak a gyorstesztek, főleg akkor, ha otthoni használatra is alkalmasak. Kattintson a részletekért!